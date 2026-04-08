Efeler Belediye Başkanı Yetişkin, Dünya Romanlar Günü Programına Katıldı

(AYDIN) - Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla Umurlu Kocagür İlk-Ortaokulu'nda düzenlenen programa katıldı. Yetişkin, "Birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, kardeşliğimizi büyüttüğümüz nice güzel günlerde buluşmayı diliyorum" dedi.

Başkan Yetişkin, Umurlu Kocagür İlk-Ortaokulu'nda düzenlenen Dünya Romanlar Günü programına katıldı. Etkinlikte müzik dinletileri, oyunlar ve çeşitli yarışmalar yer alırken; öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği programda renkli görüntüler oluştu.

Organizasyon kapsamında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni gerçekleştirildi. Yetişkin, başarılı öğrencilere madalyalarını takdim ederek tebrik etti.

Yetişkin, Dünya Romanlar Günü'nün önemine dikkati çekerek, "Roman vatandaşlarımız, kültürümüzün ayrılmaz ve zengin bir parçasıdır. Bugün burada, çocuklarımızın neşesiyle daha da anlam kazanan bu özel günde bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sevgi, saygı ve hoşgörüyle kurulan bir toplum, her zaman daha güçlü ve daha umut dolu olacaktır. Birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, kardeşliğimizi büyüttüğümüz nice güzel günlerde buluşmayı diliyorum. Tüm Roman vatandaşlarımızın Dünya Romanlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu.