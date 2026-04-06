Dünya Sağlık Günü'nde Bilim Vurgusu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu yıl 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nün temasını "Sağlık için birlikte. Bilimin yanındayız" olarak belirleyerek insanlar, hayvanlar ve gezegen için bilim odaklı sağlığı destekleme çağrısında bulundu.

AA muhabiri, Dünya Sağlık Günü ve DSÖ'nün 2026'da hangi hedeflerle bu etkinliği kutladığına ilişkin haber derledi.

1948'de düzenlenen Birinci Dünya Sağlık Asamblesi, DSÖ'nün kuruluşunu anmak amacıyla Dünya Sağlık Günü oluşturulması çağrısında bulundu.

Dünya Sağlık Günü, 1950'den bu yana her yıl 7 Nisan'da, küresel sağlık sorunlarına dikkati çekmek amacıyla farklı bir temayla kutlanıyor.

DSÖ'ye göre, bu gibi günler, dünyada barış ve huzurun sağlanması açısından ekstra öneme sahip olarak tanımlanıyor.

2026 Dünya Sağlık Günü'nde DSÖ, "Sağlık için birlikte. Bilimin yanındayız." temasıyla, dünya kamuoyunu sağlık alanında bilimin esas alınması hususunda harekete geçirmeyi hedefliyor.

Bilim odaklı sağlığı destekleme çağrısı

DSÖ, bu yıl için yayımladığı mesajında, "İnsanların, hayvanların, bitkilerin ve gezegenin sağlığını korumak için bilimsel işbirliğinin gücünü kutluyoruz. Yıl boyunca sürecek kampanya, hem bilimsel başarıları hem de kanıtları eyleme dönüştürmek için gereken çok taraflı işbirliğini vurguluyor." ifadelerini kullandı.

Bilimin yanında durmak için destek çağrısında bulunan DSÖ, "Gerçeklere güvenin. İnsanlar, hayvanlar ve gezegen için bilim odaklı sağlığı destekleyin." ifadesine yer verdi.

DSÖ, iyi sağlık kararlarının kanıtlara dayandığına işaret ederek, günlük ipuçlarından temel gerçeklere kadar bilimin, sağlığı ve refahı nasıl korunduğunu anlamaya yardımcı olacağını vurguladı.

DSÖ'nün, Dünya Sağlık Günü dolayısıyla 2026 kampanyasının temelini oluşturan Tek Sağlık Zirvesi ve DSÖ İşbirliği Merkezleri Küresel Forumu başlıklı 2 organizasyonuna, Fransa'nın Lyon kenti ev sahipliği yapacak.

Bu etkinliklerin, DSÖ etrafında şimdiye kadarki en büyük bilimsel ağı oluşturduğu ve "bilim odaklı" ortaklıkların herkes için daha sağlıklı ve güvenli bir gelecek inşa edebileceğine odaklandığı belirtildi.

2025'te sağlık hizmetlerine saldırıları çatışmaların "yeni normali" oldu

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, şubatta DSÖ Yönetim Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, sağlık hizmetlerinin hedef alınmasına tepki göstermişti.

Tüm bu bölgelerde, sağlık hizmetlerine yönelik saldırıları, çatışmanın endişe verici ve yasa dışı "yeni normali" olarak görmeye devam ettiklerini söyleyen Ghebreyesus, "DSÖ, 2025'te, 19 ülke ve bölgede sağlık hizmetlerine yönelik 1350 saldırıyı doğruladı ve bu saldırılar sağlık çalışanları ve hastalar arasında 1981 ölüme ve 1168 yaralanmaya neden oldu." demişti.