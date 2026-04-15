Dünya Sanat Günü'nde Sanatın Tüm Renkleri, Büyükçekmece'de Buluştu - Son Dakika
Dünya Sanat Günü'nde Sanatın Tüm Renkleri, Büyükçekmece'de Buluştu

15.04.2026 16:54  Güncelleme: 17:38
Büyükçekmece’de Dünya Sanat Günü, sanatın farklı dallarını bir araya getiren renkli ve coşkulu etkinliklerle kutlandı.

(İSTANBUL) - Büyükçekmece'de Dünya Sanat Günü, sanatın farklı dallarını bir araya getiren renkli ve coşkulu etkinliklerle kutlandı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün "Sanat Hayattır" vizyonuyla hayata geçirilen program kapsamında Büyükçekmece Belediyesi Kent Meydanı'nda piyano ve bale performansları, kursiyerlerin canlı resim çalışmaları, modern dans gösterileri ve eğitmenlerin sahne aldığı konser sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Kent meydanı, sanat şölenine sahne oldu

Her yaştan katılımcının ilgi gösterdiği etkinlikte sanatın birleştirici gücü bir kez daha Büyükçekmece'de kendini hissettirirken, kent adeta açık hava sahnesine dönüştü.

Dünya Sanat Günü'nün anlam ve önemine ilişkin konuşan Büyükçekmece Belediyesi Çocuk Korosu Şefi Çiğdem Güven, sanatın birleştirici ve evrensel gücüne dikkati çekerek, günün anlamını katılımcılarla paylaştı.

Büyükçekmece Belediyesi Sahne Sanatları Piyano Eğitmeni Ayşe Cemre Sönmez ve Bale Eğitmeni Ahu Aktay'ın sahne performansları büyük beğeni topladı.

Güzel Sanatlar kursiyerlerinin canlı resim performansları sanatın üretim sürecini gözler önüne sererken, Sahne Sanatları öğrencilerinin modern dans gösterisi ve Sahne Sanatları eğitmenlerinin konseriyle kentte sanat dolu bir şölen yaşandı.

"Büyükçekmece, sanat ve sanatçı açısından her zaman aktiftir"

Etkinliğe katılan sanatseverler, Dünya Sanat Günü'ne ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaşarak, organizasyona ilişkin memnuniyetlerini, şöyle dile getirdi:

-Ayşe Küçükşahin: "Resim adayıyız. Hocalarımızın sayesinde birkaç senedir bu çalışmaları yapıyoruz, çok mutluyuz. Belediye başkanımızın bize sunmuş olduğu imkanlar bunlar. Çok güzel şeyler. Büyükçekmece, zaten sanat ve sanatçı açısından her zaman aktiftir. Her zaman bu tip çalışmaları, faaliyetleri olmuştur. Dünya Sanat Günü'nü kutluyorum herkesin bu vesileyle."

-Gülsen Yıldız: "50 yıldır Büyükçekmeceliyim. Tepecik'teki Nejat Uygur resim kursunda öğretmenimiz Yavuz Deniz ile çalışıyoruz. Bugün bu faaliyete davet edilince koşa koşa geldik. İlginize teşekkürler ediyoruz, sağ olun. Birçok yerlerde bulundum. Çok gezerim ama böyle bir kutlamaya hiç rastlamadım. Büyükçekmece'nin zaten belediyenin özelliği sanata ve sanatçıya değer vermek yıllardan beri."

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Dünya Sanat Günü'nde Sanatın Tüm Renkleri, Büyükçekmece'de Buluştu - Son Dakika

SON DAKİKA: Dünya Sanat Günü'nde Sanatın Tüm Renkleri, Büyükçekmece'de Buluştu - Son Dakika
