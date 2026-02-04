Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Sulak Alanlar İçin Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Sulak Alanlar İçin Farkındalık Etkinliği

04.02.2026 11:41  Güncelleme: 12:49
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla Balıkdamı Sulak Alanı'nda doğa temelli çözümlerle sürdürülebilir su konularında farkındalık yaratmak için bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte sulak alanların ekolojik ve kültürel önemi vurgulandı, çevre temizliği yapıldı.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Hayvanat Bahçesi, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla doğaya ve geleceğe dokunan bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Balıkdamı Sulak Alanı'nda düzenlenen farkındalık ve koruma odaklı saha gezisi, sulak alanların ekolojik ve kültürel önemine dikkati çekti.

"Balıkdamı Sulak Alanında Doğa Temelli Çözümlerle Herkes İçin Sürdürülebilir Su" projesi; EBB Hayvanat Bahçesi, Doğa Araştırmaları Derneği, Akdeniz Tatlı Su Ekosistemleri için Donörler İnisiyatifi (Donors' Initiative for Mediterranean Freshwater Ecosystems- DIMFE) tarafından desteklenen Doğa Koruma ve Milli Parklar V. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Şube Müdürlüğü ile iş birliğiyle Eskişehir ili sınırları içindeki Balıkdamı Sulak Alanı'nda yürütülüyor."

Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla proje kapsamında uzmanlar eşliğinde Balıkdamı Sulak Alanı'nda gerçekleştirilen saha çalışmaları, sulak alanların korunmasına yönelik iyi uygulama örneklerini yerinde görme fırsatı sundu. Ekosistem hizmetleri, doğa temelli çözümler, istilacı türlerle mücadele çalışmaları, yapay ada yapımı ve saz temizliği faaliyetleri ile ilgili kapsamlı ve teknik bilgi aktarıldı.

Programın en dikkati çekici bölümlerinden biri ise Balıkdamı Sulak Alanı'nda giderek artan katı atık kirliliğine işaret etmek amacıyla düzenlenen çevre temizliği oldu. Proje paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirilen kapsamlı çöp toplama etkinliği, hem farkındalık yarattı hem de alanın ekolojik sağlığına somut bir katkı sundu.

Dünya Sulak Alanlar Günü, sulak alanların yalnızca biyolojik çeşitlilik açısından değil; aynı zamanda bu alanlarla birlikte şekillenmiş kültürel mirasın ve nesiller boyunca aktarılan geleneksel bilginin görünür kılınması açısından da büyük önem taşıyor. Türkiye'nin sulak alanları, binlerce yıllık insan–doğa etkileşiminin izlerini barındıran, yaşayan kültürel peyzajlar olarak öne çıkıyor.

Kaynak: ANKA

