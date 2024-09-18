Dünya Temizlik Günü'nde Ayvalık'ta Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
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Dünya Temizlik Günü'nde Ayvalık'ta Farkındalık Etkinliği

Ayvalık Belediyesi, Dünya Temizlik Günü dolayısıyla Cunda Adası'nda 'Çöpler Bizim Değil ama Ayvalık Bizim' sloganıyla temizlik etkinliği düzenleyecek. Etkinlik 20 Eylül Cuma günü saat 10.30'da gerçekleştirilecek.

18.09.2024 12:35
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(BALIKESİR) - Dünya Temizlik Günü dolayısıyla Ayvalık Belediyesi tarafından "Çöpler Bizim Değil ama Ayvalık Bizim" sloganıyla Cunda (Alibey) Adası'nda farkındalık organizasyonu düzenlenecek.

Ayvalık Belediyesi, Kent Konseyi, Tabiat Platformu, Alibey (Cunda) Adası Kalkındırma ve Koruma Derneği, muhtarlar ve gönüllülerle, 20 Eylül Cuma günü saat 10.30'da Cunda (Alibey) Adası'nda Dünya Temizlik Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği yapılacak.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, etkinliğe ilişkin şunları söyledi:

"Ayvalık Belediyesi olarak temizlik konusunda son derece hassas çalışıyoruz. Çevreye duyarlı vatandaşlarımızı da bu organizasyonda destek olmaya bekliyoruz. Çevremizi kirletmeme bilincine sahip olduğumuzda gelecek nesillere yeşil, sağlıklı, daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için çalışmalarımız devam edecektir. Dünya Temizlik Günü etkinlikleri kapsamında 20 Eylül Cuma günü saat 10.30'da Kent Konseyi, Tabiat Platformu, Alibey (Cunda) Adası Kalkındırma ve Koruma Derneği, muhtarlarımız ve gönüllülerimiz ile birlikte Cunda Güneş Saati'nde buluşarak çevre temizliğine başlıyoruz."

Etkinlik programı çerçevesinde sabahın erken saatlerinde deniz temizliği için dalış ekibi işe koyulacak. Ayvalık'tan temizlik etkinliğine katılmak isteyen vatandaşlar için saat 10.00'da Ayvalık Meydan duraklarından araç kaldırılacak. Temizlik malzemeleri katılımcılara buluşma noktasında dağıtılacak. Güneş Saati'nden Cumhuriyet Caddesi istikameti takip edilerek, Cunda Kültür Merkezi Bekir Coşkun Kütüphanesi'ne kadar kapsamlı çevre temizliği yapılacak.

Toplanan atıklar, Cunda Mahalleevi Geri Dönüşüm Atölyesi'ne teslim edilecek. Cunda Kültür Merkezi Bekir Coşkun Kütüphanesi'nde saat 12.00'de, basına, çevre gönüllülerine ve tüm duyarlı katılımcılara "Ayvalık Atık Yönetim Programı Birinci Etabı" sunumu yapılarak, program kamuoyu ile paylaşılacak.  Kültür Merkezi'nde katılımcılara çay, kahve ve kumanya ikramı yapılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Dünya Temizlik Günü'nde Ayvalık'ta Farkındalık Etkinliği - Son Dakika

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