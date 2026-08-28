Dünya Üçüncüsü Sporcu Kılıç'tan Ziyaret

Ankara'da düzenlenen 2. Dünya Karakucak Güreşi Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü olan Gümüşhacıköylü sporcu Harun Kılıç, Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş'i ziyaret etti.

Kılıç, ziyarette Kaymakam Güneş'e şampiyona süreci ve elde ettiği derece hakkında bilgi verdi.

Güneş, uluslararası organizasyonda dünya üçüncülüğü elde eden Kılıç'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kılıç'ın ulusal ve uluslararası müsabakalarda Gümüşhacıköy'ü başarıyla temsil etmesinin ilçe gençleri açısından da önemli bir örnek oluşturduğu belirtildi.

Kılıç da kendisine gösterilen ilgiden dolayı Güneş'e teşekkür etti.