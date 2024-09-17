Dünya ve Avrupa Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, Manisa Büyükşehir Belediyespor'a Döndü - Son Dakika
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Dünya ve Avrupa Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, Manisa Büyükşehir Belediyespor'a Döndü

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Aerobik cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, Manisa Büyükşehir Belediyespor'a yeniden katıldığını duyurdu. İmza töreninde kulüp yöneticileri, Onbaşı'nın başarılarına vurgu yaparak gelecekteki başarılarını da öngördü.

17.09.2024 12:54  Güncelleme: 14:22
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(MANİSA)- Aerobik cimnastikte Dünya ve Avrupa Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, yeniden Manisa Büyükşehir Belediyespor'a katıldı. Ayşe Begüm Onbaşı, "Buradaki mantalite ve verilen değer gerçekten çok güzel ve çok kıymetli" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde yetişen ve yeşil-beyazlı forma altında önemli başarılara imza atan Ayşe Begüm Onbaşı, kulübe geri döndü. Yeniden Büyükşehir Belediyespor'a katılan Dünya ve Avrupa Şampiyonu aerobik cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı için imza töreni düzenlendi. İmza töreninde Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyeleri Erkan Turbil, Eray Durukan, Can Sezici, Mesut Köse, Barış Ali Çınar ile Kulüp Genel Müdürü Alparslan Kaya yer aldı. Onbaşı, kendisini yeşil beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

"Birçok başarıya imza atacak"

Büyükşehir Belediyesi cimnastik branşından sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Turbil, Ayşe Begüm Onbaşı'yı tekrar Büyükşehir Belediyespor bünyesinde görmekten kıvanç duyduklarını belirtti. Erkan Turbil, "Dünya şampiyonu bir değerimizi Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesine tekrar kazandırdığımız için çok mutluyuz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ferdi Zeyrek'e, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanımız Emre Hasgör'e böyle bir değeri bize kazandırdığı için çok teşekkür ederiz. Ayşe Begüm ile her zaman gurur duyduk, her zaman da duyacağız. Bundan sonra da birçok başarıya imza atacak" diye konuştu.

"Mantalite ve verilen değer çok kıymetli"

Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, "Burada çok güzel başarılar elde etmiştim. Şimdi tekrardan başarılar elde etmek için çalışacağız. Buradaki mantalite ile verilen değer gerçekten çok güzel ve çok kıymetli. Bir sporcu olarak bunları görebilmek tabi ki benim için çok büyük mutluluk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Dünya ve Avrupa Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, Manisa Büyükşehir Belediyespor'a Döndü - Son Dakika

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