Foça'da Düzenlenen Dünya Yelken Şampiyonası'nda Şampiyonlar Ödüllerini Aldı

İzmir Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin himayesinde, Foça Belediyesi'nin desteği ve çeşitli kurumların iş birliğiyle düzenlenen Dünya Yelken Şampiyonası'nda şampiyon olan ve dereceye giren sporculara ödülleri, Yenifoça Rüzgar Sörfü ve Yelken Spor Kulübü Tesisleri'nde yapılan törenle verildi. Foça'da ana kara ile adalar arasındaki parkurda gerçekleştirilen şampiyonaya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Fransa, Birleşik Krallık, Yunanistan, Hong Kong Çin, Macaristan, Hindistan, İtalya, Japonya, Litvanya, Polonya, Portekiz, İspanya, Tunus ve Türkiye'den takımlar katıldı. Toplam 15 kategoride mücadele eden sporcular, ilk gün parkur tanıma ve deneme yarışlarıyla başlayan şampiyonada, takip eden 5 gün boyunca her kategoride 3 yarışla yarış takvimini tamamladı.

Törene İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Murat Eskici, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı temsilen Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Berkhan Alptekin, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Dünya Yelken Federasyonu Techno 293 Sınıf Birliği Başkanı Benoit Treguilly, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, daire ve şube başkanları, Aliağa Deniz Ticaret Odası, Menemen Ticaret Odası, siyasi parti ve STK temsilcileri, sporcu aileleri ve vatandaşlar katıldı. ETİK Başkanı Mehmet İşler, organizasyonla turizm ve sporu birleştirdiklerini belirterek, 'Bugün çevremizde ateş çemberi varken, Biz Foça'da kardeşliğin sektörü olan turizmle, barışın simgesi olan sporu birleştirdik. Burada 17 ülkeden 300'e yakın sporcunun katılımıyla dünyaya çok güzel bir mesaj verdik' dedi.

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, organizasyon ve ev sahipliğinin mükemmelliğinin konuklarca onaylandığına dikkat çekti. Akdurak, 'Cennet ülkemizin, yine yelken için cennet köşesi Foça'da, binlerce yıllık geçmişi, denizcilere ev sahipliği yapmış masmavi sularıyla 17 ülkeden 270 sporcuyu ağırlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu sporcular Foça'yı hayatları boyunca unutmayacaklar. Bana her bir kafilenin başkanı tek tek söyledi. Bizi öyle güzel ağırladınız ki dedi, bundan sonra ev sahipliği yapacak ülkelerin işi gittikçe zorlaştı. Bu gurur hepimize ait' diye konuştu. İzmir Valisi Süleyman Elban ise, 'Güzel Foça'mızda, tarihin dibinde, masmavi denizde ve bu güzel rüzgar eşliğinde, bu güzel Foça’mızda çok güzel bir Dünya Şampiyonası oldu. Elbette kazananlar ve kaybedenler oldu ama her şeyden önce buraya gelenler, bu güzel doğayı, bu güzel iklimi, burada tanıdıkları birçok insanla edindikleri dostluklarla herkesin kazançlı olduğunu düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

Dereceye giren sporcuların ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Şampiyonlar ülkelerinin milli marşları çalınırken duygulu anlar yaşandı. Defne Eğrilmez'in Dünya Şampiyonu olarak çaldırdığı İstiklal Marşı, tören alanında bulunan Türk katılımcılar tarafından coşkuyla okundu ve dakikalarca alkışlandı. Şampiyonada, Dünya Şampiyonası'na dahil kategorilerde İspanyol Joshua Castro Jurek, İspanyol Christina İglesias Rubio, Yunan Orestis Nikolaos Palamidis, Estonyalı Johanna Lukk, Belçikalı Julien Omey ve Türk Defne Eğrilmez gibi sporcular şampiyon oldu. Türk sporculardan Derin Toker, Berk Pala, Nilda Evin, Elisa Özer, Alya Atik, Alya Güneş Canan ve Bozok Balcı da çeşitli kategorilerde dereceye girerek başarı gösterdi.