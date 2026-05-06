Dünyada 17 Ülkede Kurban İhtiyaç sahiplerine Ulaşacak

Yeryüzü Doktorları Derneği, "Kurban Olsun, Sağlık Olsun" kampanyası kapsamında bu yıl Türkiye dahil 17 ülkede kurban kesim ve dağıtımı gerçekleştirecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, açlık, yetersiz beslenme ve sağlık hizmetlerine erişimin kısıtlı ya da olmadığı bölgelerde faaliyetlerini sürdüren Yeryüzü Doktorları, kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için bu yıl da "Kurban Olsun, Sağlık Olsun" kampanyasını duyurdu.

Kampanyayı beslenme sağlığı projesi içinde sağlıkla doğrudan ilişkili bir insani yardım çalışması olarak konumlandıran dernek, gıdaya erişimin kısıtlı olduğu coğrafyalarda kurban organizasyonunu yürütüyor.

Bu kapsamda Hindistan'dan Bosna-Hersek'e, Bangladeş'ten Kosova'ya, Nepal'den Türkiye'ye, Yemen'den Kazakistan'a, Suriye'den Tanzanya'ya, Gazze'den Etiyopya'ya, Sudan'dan Nijerya'ya, Somali'den Kamerun'a ve Çad'a kadar üç kıta 17 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaşılacak.

Aynı zamanda dernek, Tanzanya ve Çad'da yer alan kliniklerinde gönüllü sağlık ekipleri ile sağlık hizmeti de sunarak ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak.

Yurt dışı kurban hisse bedelini 5 bin 800 TL, Gazze için 18 bin TL, Türkiye için 25 bin TL olarak belirleyen Yeryüzü Doktorları, kurban organizasyonları kapsamında bağışçılarının emanetini ulaştırmayı hedefliyor.

Gazze'de ateşkese rağmen sürekli sekteye uğrayan insani yardım faaliyetlerini sürdüren ve 3 yıldır kurban konservelerini de Gazze'ye ulaştıran dernek, bu yıl da Gazze için bağışlanan kurbanların kesimini Hindistan'da gerçekleştirecek. Kesimi gerçekleştirilen kurban etleri soğuk zinciri korunarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne nakledilecek ve konserveleme süreci başlayacak. Konserve haline getirilen etler Avrupa standartlarında hazırlanacak ve 2 yıl kullanım ömrü olacak.

Kurban Bayramı'nın bereketini dünyanın farklı coğrafyalarına taşıyan Yeryüzü Doktorları, gerçekleştirdiği kurban kesimlerini SMS ve video yoluyla bağışçılarına doğrudan ulaştıracak. Kurban bağışı yapan hayırseverler, bağışının hangi ülkede kesildiğini isme özel hazırlanmış videolar aracılığıyla görebilecek.

Dernek, kurban bağışlarını internet sitesi üzerinden online olarak, banka kanalları aracılığıyla ve dernek merkezinde kabul etmeyi sürdürüyor.