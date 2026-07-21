Dünyada Açlık Azalıyor, Ancak Kırılgan

Birleşmiş Milletler (BM), 2025 yılında dünyada açlık çeken insanların sayısının üst üste üçüncü yıl da azalma gösterdiğini, bununla beraber, açlıkla karşı karşıya kalan kişi sayısının yaklaşık 645 milyon olduğunu bildirdi.

BM kuruluşları Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Gıda Programı (WFP), Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından ortak hazırlanan 2025 yılına ilişkin "BM 2026 Dünya Gıda Güvenliği (SOFI)" raporu yayımlandı.

Küresel açlık tahminlerine ilişkin yeni verilerin sürdürülebilir ve kademeli bir iyileşmeye işaret ettiğinin aktarıldığı raporda, açlık çeken insan sayısının üst üste üçüncü yılda da azaldığı belirtildi.

Raporda, geçen yıl dünya nüfusunun tahmini yüzde 7,8'inin açlıkla karşı karşıya kaldığı, bu oranın 2024'te yüzde 8,1, 2022'de ise yüzde 8,6 olduğu hatırlatıldı.

Dünyada geçen yıl yaklaşık 645 milyon insanın açlıkla karşı karşıya kaldığı ve bunun halen yüksek bir sayı olduğu kaydedilen raporda, bunun 2024'e kıyasla yaklaşık 14 milyon ve 2022'ye kıyasla 43 milyonluk bir gerilemeyi gösterdiği vurgulandı.

Asya, Latin Amerika ve Karayipler'in açlıkla mücadelede son yıllarda istikrarlı ilerleme kaydettiği, Afrika'da ise uzun süredir devam eden açlık artış eğiliminin durduğu belirtilen raporda, 2025'te açlık çeken kişi sayısının en fazla Afrika'da (309 milyon), ardından Asya'da (292 milyon) ve Latin Amerika ile Karayipler'de (32 milyon) olduğu ifade edildi.

Raporda, 2025 yılında dünyada açlık çeken insanların sayısının üst üste üçüncü yıl da azalma göstermiş olmasına rağmen, kaydedilen ilerlemenin halen kırılgan ve 2030 yılına kadar Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na ulaşmada yetersiz kaldığının altı çizildi.

Orta Doğu'daki çatışma ve iklim olaylarının etkileri

FAO, rapora ilişkin açıklamasında, Orta Doğu'daki çatışmanın etkileri doğrultusunda gelecek 5 yıla ilişkin açlık tahminlerinin de güncellendiğini bildirdi.

Açıklamada, Orta Doğu'daki çatışmanın enerji ve gübre fiyatları ile gıda enflasyonu üzerindeki etkisinin ne kadar süreceğine bağlı olarak 2030 yılında yaklaşık 510 ila 520 milyon kişinin halen açlık çekeceğinin öngörüldüğü belirtilerek, bu sayının, çatışma öncesi senaryoda öngörülen 503 milyon kişilik en düşük tahminden daha yüksek olduğuna işaret edildi.

Buna karşın, dünya genelinde yetersiz beslenen insanların sayısının 2030'a kadar yüzde 20 azalmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, 2026 ve 2027 yıllarında El Nino gibi aşırı hava olaylarının etkileri de dahil olmak üzere diğer olası olumsuz gelişmelerin rapordaki projeksiyonlara dahil edilmediği, bunların açlık üzerindeki etkileri daha da ağırlaştırabileceği uyarısında bulunuldu.

FAO Genel Direktörü Çü Dongyü de rapora ilişkin değerlendirmesinde, şu ifadeleri kullandı:

"Bu rapor, ilerlemenin mümkün olduğunu gösteriyor. Ancak daha hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Açlığa son vermek ve sağlıklı beslenmeyi herkes için karşılanabilir hale getirmek; güçlü bir siyasi irade, sürdürülebilir yatırımlar ve bunu destekleyen politikalar gerektiriyor. Yakın dönemde yaşanan Kovid-19 salgını gibi doğal afetler ile Ukrayna'daki savaş, Gazze krizi ve son olarak Hürmüz Boğazı'ndaki kesintiler gibi insan kaynaklı krizler, tarım-gıda sistemlerinin hem dayanıklılığını hem de dünyanın en kırılgan kesimlerine, çiftçilere ve tüketicilere daha iyi hizmet verebilmeleri için bu sistemlerin daha da güçlendirilmesi gerektiğini ortaya koydu."