Dünyadan Kadın Sesleri Konseri AKM'de - Son Dakika
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Dünyadan Kadın Sesleri Konseri AKM'de

Dünyadan Kadın Sesleri Konseri AKM\'de
18.06.2026 01:20
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Zeynep Betül Akyıldız'ın projesiyle kadın orkestranın sahne aldığı konser, AKM'de gerçekleştirildi.

Müzisyen Zeynep Betül Akyıldız tarafından başlatılan "Dünyadan Kadın Sesleri" projesi kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) konser gerçekleştirildi.

Akyıldız ile kadınlardan oluşan orkestra ve vokal grubu, Bir Vesile Derneği tarafından AKM'de düzenlenen programda müzikseverlerle buluştu.

Sadece kadınlara özel gerçekleştirilen konserde, solist Akyıldız'a Kadın Sanat Okulu'ndan 100 kadının oluşturduğu koro eşlik etti.

Konserin açılışını "Labour" parçasıyla yapan Akyıldız, "Bu anı yıllardır bekliyoruz. Bizim için bugün çok duygulu, muhteşem bir an. Ayaklarınıza sağlık." ifadelerini kullandı.

Akyıldız, yaklaşık 10 yıl önce İstanbul'da kadınlara özel konserlere başladıklarını belirterek, "İlk başta bir avuç insanken, 100 kişiye konser verirken, şimdi sizlerin bu işi sahiplenmesiyle bugün AKM'de 2 bin kişilik salonu doldurduk. Herkese çok teşekkür ederiz. Bizden korkan, önümüzü kapamaya çalışan, arkamızdan taşlar atan çok insan var. Bizim için bu yolda yürümek hem çok zor hem de çok güzel. Bu yüzden konsere gelip bizlere destek vermeniz her şeyden önemli." dedi.

Kadınlara özel konser vermenin hikayesini anlatan Akyıldız, "Yüzlerce kadına hitap etmek ve duygularına tercüman olmak istedik. Konserlerimizde yeri gelecek eğlenecek, yeri gelecek dinlenecek, yeri gelecek etkilenecek, yeri gelecek öfkeleneceksiniz. Her duyguyu birlikte yaşayalım istiyoruz." dedi.

İki bölümden oluşan konserde Akyıldız, İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana uyguladığı soykırıma karşı Filistin'in yanında olduklarını dile getirerek, "İnsan İnsan" şarkısı ile "Filistin İçin Ses Ver" parçasını yorumladı.

Yaklaşık 2,5 saat süren konserde, ayrıca "İstanbul Yeditepe", "Drama Köprüsü", "Bir Teselli Ver", "Gurbet", "Konyalım", "Aşk", "Ederlezi", "Cilveloy Nanayda" ve "Yalnız" adlı eserler seslendirildi.

Yoğun ilginin olduğu konserden elde edilen gelir, dernek aracılığıyla yardıma muhtaç çocuklara ulaştırılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dünyadan Kadın Sesleri Konseri AKM'de - Son Dakika

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