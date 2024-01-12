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Dünyanın En Eski Fosilleşmiş Amniyot Derisi Oklahoma'da Bulundu - Son Dakika
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Dünyanın En Eski Fosilleşmiş Amniyot Derisi Oklahoma'da Bulundu

Oklahoma'da bulunan bir mağarada, Bill May ve Julie May çifti tarafından keşfedilen deri fosili, amniyotlara ait olduğu belirlendi. Fosilin 289 milyon yıllık olduğu ve dünyanın en eski fosilleşmiş amniyot derisi olduğu ifade edildi. Araştırmacılar, fosilleşmiş deri bulmanın nadir olduğunu belirtti.

Dünyanın En Eski Fosilleşmiş Amniyot Derisi Oklahoma\'da Bulundu
12.01.2024 - 19:57,
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ABD'nin Oklahoma eyaletinde dünyanın en eski fosilleşmiş amniyot derisi bulundu.

Oklahoma'daki bir mağarada, Bill May ve Julie May çifti tarafından bulunan deri fosilinin, kuşlar, sürüngenler ve memelilerden oluşan bir grup olan amniyotlara ait olduğu belirlendi.

Fosilin yaklaşık 289 milyon yıllık ve dünyanın en eski fosilleşmiş amniyot derisi olduğu belirtildi.

Fosilin, dinozorlardan milyonlarca yıl eski olduğu, muhtemelen "Captorhinus aguti" olarak bilinen küçük, kertenkele benzeri bir hayvana ait olduğu ifade edildi.

CNN'in haberine göre, araştırmacılardan Robert Reisz, "Aslında vücuttaki en büyük organ olmasına rağmen fosilleşmiş deri bulmak çok nadirdir." ifadelerini kullandı.

Araştırmanın sonuçları "Current Biology" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA
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