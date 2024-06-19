Dünyanın En Kötü Kokan Çiçeği ve Ceset Çiçeği Aynı Anda Açıldı - Son Dakika
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Dünyanın En Kötü Kokan Çiçeği ve Ceset Çiçeği Aynı Anda Açıldı

Londra'daki Kew Gardens Kraliyet Botanik Bahçesi'nde, dünyanın en kötü kokan çiçeği olarak bilinen titan arum ile nadir çiçeklerden aristolochia goldiena aynı anda açıldı. Aristolochia goldiena, botanik bahçesinde üçüncü defa açarken, titan arum ise sürpriz şekilde çiçek açtı. İki bitkinin polenlerini çekebilmek için kötü koku yaydığı belirtilirken, Kew Gardens çalışanları çiçeklerin açmasına yardımcı olmak için polenleri toplayarak dondurdu ve sonraki yıllarda çiçeklere taşıdı.

19.06.2024 14:57
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"Dünyanın en kötü kokan çiçeği" ve "ceset çiçeği" olarak bilinen titan arum ile dünyanın en nadir çiçeklerinden, kimyasal kokulu aristolochia goldiena, Londra'daki Kew Gardens Kraliyet Botanik Bahçesi'nde ilk kez aynı anda açtı.

Kew Gardens'tan yapılan açıklamaya göre aristolochia goldiena, botanik bahçesindeki tarihinde üçüncü defa açtı.

Boyu 3 metreyi bulan ve yaklaşık 48 saat yaşayan aristolochia goldiena çiçeğinin ilkinin 1990'da ikincisinin ise 2023'te açtığı kaydedilen açıklamada, kokusunun kimyasalları andırdığı belirtildi.

Açıklamada, aristolochia goldiena gibi kötü kokulu titan arumun da sürpriz şekilde çiçek açtığı ifade edildi.

Botanik bahçesinde 1889'dan beri bulunan çiçeğin ilk kez 1926'da açtığı kaydedilen açıklamada, bu dönemde yaşanan yoğun ilgi nedeniyle polisin kalabalığa müdahale ettiği hatırlatıldı.

Çürük et kokusu nedeniyle "ceset çiçeği" ve "dünyanın en kötü kokan çiçeği" unvanı verilen titan arumun son olarak 2021'de açtığı bilgisi de açıklamada yer aldı.

İlk çiçeğini açmak için yeterli enerjiyi yaklaşık 12 yılda topladığı belirtilen titan arumun, geçen hafta çiçek açan diğer titan arumla birlikte 5 yıldan kısa sürede ilk kez iki kere açtığı ifade edildi.

Titan arum ve aristolochia goldienanın aynı anda ilk kez açtığı da kaydedilen açıklamada, iki bitkinin polenleri çekebilmek için kötü koku yaydığı belirtildi.

Kew Gardens çalışanlarının söz konusu çiçeklerin açmasına yardımcı olmak için iki çiçeğin polenlerini elle toplayarak dondurduğu ve sonraki yıllarda çiçeklere taşıdığı da vurgulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dünyanın En Kötü Kokan Çiçeği ve Ceset Çiçeği Aynı Anda Açıldı - Son Dakika

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