Dünyanın En Küçük Ülkeleri: Yüzölçümüyle Şaşırtan Mikro Devletler

27.04.2026 03:50
Dünya haritasında büyük ülkeler dikkat çekerken, yüzölçümü bir ilçeden bile küçük olan mikro devletler de tarihleri, doğaları ve ilginç detaylarıyla merak uyandırıyor. İşte boyutlarıyla şaşırtan dünyanın en küçük ülkeleri.

Dünyanın en küçük ülkeleri listesinde 10. sırada 344 km² ile Grenada yer alıyor. Karayipler'deki bu ada, dünyanın en büyük hindistan cevizi ve muskat üreticilerinden biri olarak 'Baharat Adası' olarak anılıyor. 9. sırada 315 km² ile Malta bulunuyor. Üç ana adadan oluşan Malta, 600 bine yakın nüfusuyla Avrupa'nın en kalabalık ülkelerinden biri ve Homeros'un Odysseia destanında geçen Kalypso Mağarası'na ev sahipliği yapıyor.

8. sırada 300 km² ile Maldivler var. Hint Okyanusu'ndaki 1000'den fazla adadan oluşan ülkenin sadece 200'ünde yaşam var ve iklim değişikliği nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi ciddi tehdit oluşturuyor. 7. sırada 261 km² ile Saint Kitts and Nevis yer alıyor. İki adadan oluşan bu ülke, ABD tarihinin önemli isimlerinden Alexander Hamilton'ın doğum yeri olarak biliniyor.

6. sırada 160 km² ile Lihtenştayn bulunuyor. İsviçre ve Avusturya arasında yer alan bu ülke, dünyanın en güvenli yerlerinden biri olarak kabul ediliyor ve 1997'den beri cinayet vakası yaşanmadığı söyleniyor. 5. sırada 60 km² ile San Marino var. İtalya içinde yer alan bu ülke, dünyanın en eski cumhuriyetlerinden biri ve 19. yüzyılda ABD Başkanı Abraham Lincoln'e fahri vatandaşlık teklif etmiş.

4. sırada 25 km² ile Tuvalu bulunuyor. Pasifik Okyanusu'ndaki bu ada ülkesinin en yüksek noktası sadece 5 metre ve iklim değişikliği nedeniyle büyük risk altında. 3. sırada 20 km² ile Nauru yer alıyor. Dünyanın en küçük ada ülkesi olan Nauru'da ciddi işsizlik ve sağlık sorunları var; nüfusun büyük kısmı obez ve tip 2 diyabet yaygın.

2. sırada 2 km² ile Monako var. Lüks yaşam tarzıyla tanınan bu ülke, dünyanın en zengin ülkelerinden biri ve yaklaşık 40 bin kişi yaşıyor. 1. sırada ise 0,4 km² ile Vatikan bulunuyor. İtalya'nın başkenti Roma içinde yer alan Vatikan, dünyanın en küçük ülkesi ve Katolik dünyasının merkezi olarak kabul ediliyor.

