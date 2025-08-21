Dünyanın En Nazik Hakimi Hayatını Kaybetti

Duruşmalarda gösterdiği "şefkatli ve nazik" tavırlarıyla tanınan ABD'li eski yargıç Frank Caprio, pankreas kanseri nedeniyle 88 yaşında yaşamını yitirdi.

Duruşmalarının sosyal medyaya yansıyan kesitlerindeki şefkatli tutumu dolayısıyla çok sayıda kişinin "dünyanın en nazik hakimi" diye nitelendirdiği Caprio'nun Instagram hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada, uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden 88 yaşındaki yargıcın hayatını kaybettiği duyuruldu.

Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarında hastanede olduğu görülen Caprio için "Şefkati, alçakgönüllülüğü ve insanlardaki iyiliğe dair sarsılmaz inancı sevilen yargıç Caprio, hem mahkeme salonundaki çalışmaları hem de dışındaki çalışmalarıyla milyonlarca insanın hayatına dokundu." ifadesi kullanıldı.