Dünyanın en pahalı albümü Wu-Tang Clan'ın dinleyicilerle buluşacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dünyanın en pahalı albümü Wu-Tang Clan'ın dinleyicilerle buluşacak

Dünyanın en pahalı albümü Wu-Tang Clan\'ın dinleyicilerle buluşacak

Avustralya'daki bir galeride sergilenen ve dünyanın en pahalı albümü olarak bilinen Wu-Tang Clan grubuna ait 'Once Upon a Time in Shaolin' isimli albüm, dinleyicilerle buluşacak. Albüm, el oyması nikel bir kutunun içerisinde bulunuyor ve dünya üzerinde sadece bir kopyası mevcut. 2006-2013 yılları arasında kaydedilen albüm, 2015'te 2 milyon dolara satılarak bugüne kadar satılan en pahalı kayıt olma özelliğini taşıyor. Tazmanya'daki Eski ve Yeni Sanat Müzesi (MONA), Haziran ayında düzenleyeceği etkinlikte albümün 30 dakikalık bölümünü çalacak. Albümde, ünlü isimlerle düetler de bulunuyor ve ilk sahibi Martin Shkreli'nin telif haklarını ihlal etmesi sonucunda albüm dijital sanat kolektifi PleasrDAO'ya 4 milyon dolara satılmıştı.

28.05.2024 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya'daki bir galeride, 2015'te 2 milyon dolara satılan ve dünyanın en pahalı albümü olarak gösterilen ve tek kopyası bulunan Wu-Tang Clan grubuna ait "Once Upon a Time in Shaolin" isimli albüm dinleyicilerle buluşacak.

ABC News Avustralya'nın haberine göre, el oyması nikel bir kutunun içerisinde bulunan ve sanat eseri olarak tasarlanan albümün dünya üzerinde başka bir kopyası bulunmuyor.

ABD'nin New York kentinde 2006-2013 yılları arasında kaydedilen albüm, 2015'te 2 milyon dolara satılmasıyla bugüne kadar satılan en pahalı kayıt olma özelliği taşıyor.

Tazmanya'daki Eski ve Yeni Sanat Müzesi (MONA), Haziran'da 10 gün boyunca düzenleyeceği etkinlikte albümün 30 dakikalık bölümünü çalacak.

Albümde, "Game of Thrones" dizisinin aktristi Carice Van Houten ve ABD'li şarkıcı Cher gibi ünlü isimlerle düetler de bulunuyor.

Albümün ilk sahibi Martin Shkreli'nin, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016'daki seçim zaferini kutlamak amacıyla müziğin kliplerini Youtube'da yayınlayarak telif haklarını ihlal etmesinin ardından albüm dijital sanat kolektifi PleasrDAO'ya 4 milyon dolara satılmıştı.

Kaynak: AA

Avustralya, Dünya, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünyanın en pahalı albümü Wu-Tang Clan'ın dinleyicilerle buluşacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:52 Kara harekatının ayak sesleri İsrail tankları Refah kentinin merkezine ulaştı Kara harekatının ayak sesleri! İsrail tankları Refah kentinin merkezine ulaştı
11:28 Normalleşme süreci kısa sürdü Bahçeli’den CHP lideri Özel’e zehir zemberek sözler Normalleşme süreci kısa sürdü! Bahçeli'den CHP lideri Özel'e zehir zemberek sözler
10:08 Mehmet Şimşek: Çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi düzenlemesi kaçınılmaz Mehmet Şimşek: Çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi düzenlemesi kaçınılmaz
09:41 İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı
09:28 TMSF, FETÖ firarisi Akın İpek’in tarihi yalısını 750 milyon liraya satışa çıkardı TMSF, FETÖ firarisi Akın İpek'in tarihi yalısını 750 milyon liraya satışa çıkardı
11:27 Sınıf basan veli, öğretmene saldırdı Öğrenciler neye uğradığını şaşırdı Sınıf basan veli, öğretmene saldırdı! Öğrenciler neye uğradığını şaşırdı
10:59 Gözaltına alınan astrolog Meral Güven tam bir suç makinesi çıktı Gözaltına alınan astrolog Meral Güven tam bir suç makinesi çıktı
10:57 Fenerbahçe’nin kaptanları yönetime resti çekti: İsmail Kartal varsa, biz yokuz Fenerbahçe'nin kaptanları yönetime resti çekti: İsmail Kartal varsa, biz yokuz
10:38 Galatasaray’ın şampiyonluk törenine giden Şahan Gökbakar, eğlenirken kendinden geçti Galatasaray'ın şampiyonluk törenine giden Şahan Gökbakar, eğlenirken kendinden geçti
10:28 Beşiktaş’ta Joe Worrall dönemi resmen sona erdi Beşiktaş'ta Joe Worrall dönemi resmen sona erdi
10:23 Sahipsiz kediyi parçalayan pitbull’un sahibinden “Pes“ dedirten savunma Sahipsiz kediyi parçalayan pitbull'un sahibinden "Pes" dedirten savunma
10:21 Ali Koç’tan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’a yanıt: Onun derdi belli Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'a yanıt: Onun derdi belli
10:19 Erzurum’da korkunç kaza 3 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 5 kişi yaralandı Erzurum'da korkunç kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı
10:10 Gözü dönmüş kadın, mahalledeki çocukların üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı Gözü dönmüş kadın, mahalledeki çocukların üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 12:15:38. #1.12#
SON DAKİKA: Dünyanın en pahalı albümü Wu-Tang Clan'ın dinleyicilerle buluşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement