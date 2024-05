Dünyanın en pahalı albümü Wu-Tang Clan\'ın dinleyicilerle buluşacak

Güncel

Avustralya'daki bir galeride, 2015'te 2 milyon dolara satılan ve dünyanın en pahalı albümü olarak gösterilen ve tek kopyası bulunan Wu-Tang Clan grubuna ait "Once Upon a Time in Shaolin" isimli albüm dinleyicilerle buluşacak.

ABC News Avustralya'nın haberine göre, el oyması nikel bir kutunun içerisinde bulunan ve sanat eseri olarak tasarlanan albümün dünya üzerinde başka bir kopyası bulunmuyor.

ABD'nin New York kentinde 2006-2013 yılları arasında kaydedilen albüm, 2015'te 2 milyon dolara satılmasıyla bugüne kadar satılan en pahalı kayıt olma özelliği taşıyor.

Tazmanya'daki Eski ve Yeni Sanat Müzesi (MONA), Haziran'da 10 gün boyunca düzenleyeceği etkinlikte albümün 30 dakikalık bölümünü çalacak.

Albümde, "Game of Thrones" dizisinin aktristi Carice Van Houten ve ABD'li şarkıcı Cher gibi ünlü isimlerle düetler de bulunuyor.

Albümün ilk sahibi Martin Shkreli'nin, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016'daki seçim zaferini kutlamak amacıyla müziğin kliplerini Youtube'da yayınlayarak telif haklarını ihlal etmesinin ardından albüm dijital sanat kolektifi PleasrDAO'ya 4 milyon dolara satılmıştı.