Dünyanın En Uzun Rüzgar Türbini Kanatları Çin\'de Üretildi

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HOHHOT, 23 Mart (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Bayannur şehrindeki yerel yetkililere göre, 131 metrelik uzunluğuyla dünyanın en uzun kara rüzgar türbin kanatlarının ilk seti başarıyla üretildi.

Kanatlar, Perşembe günü Bayannur sıfır karbon akıllı sanayi parkındaki Sany Yenilenebilir Enerji'de montaj hattından çıktı. Büyük megavat rüzgar türbini ünitelerine monte edilecek olan kanatlar, böylece rüzgar enerjisi üretim kapasitesini ve verimliliğini artıracak.

Yeni kanatlar, güvenilirlik ve mukavemet açısından üretim malzemelerinin sınırlarını zorlayan ve modern üretim teknolojisinde yenilikçiliği teşvik eden mükemmel bir sağlamlık ve dayanıklılık sergiliyor. Rüzgar türbini kanatları halihazırda bileşen ve tam boyutlu testlerden geçmiş durumda.

Şirket kaynakları, Sany Yenilenebilir Enerji'nin geleneksel üretimden akıllı üretime geçtiğini ve dijitalleşme teknolojisiyle ürün hassasiyetini artırdığını söyledi. Ayrıca bu kanatlarda, seri üretime geçerken geri dönüştürülebilirliği artırmak için geri dönüştürülebilir poliüretan yapısal bileşenler kullanılıyor.

Yaklaşık 540 mu (36 hektar) alanı kapsayan sıfır karbon akıllı sanayi parkı için toplam yaklaşık 1 milyar yuan (yaklaşık 138,3 milyon ABD doları) yatırım yapıldı. 2023 yılında 400'ün üzerinde rüzgar türbini kanadı üretilen parkta 260 milyon yuanlık bir çıktı değeri elde edildi.