Dünyanın en yaşlı insanı Maria Branyas Morera hayatını kaybetti

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(ANKARA) - Dünyanın en yaşlı insanı Maria Branyas Morera, 117 yaşında hayatını kaybetti. ABD'de doğan ve iki dünya savaşı gören Morera ailesinin açıklamasına göre, Maria uyurken "huzur içinde ve ağrısız" öldü.

Dünyanın bilinen en yaşlı insanı, 1907 yılında ABD'de doğan İspanyol asıllı iki pandemi ile iki dünya savaşına tanıklık etmiş Maria Branyas Morera, 117 yaşında hayatını kaybetti.

Morera'nın ölümü sosyal medya üzerinden ailesi tarafından, "Maria Branyas aramızdan ayrıldı. İstediği gibi, uykusunda, huzur içinde ve ağrısız olarak vefat etti, onu her zaman tavsiyeleri ve nazikliği ile hatırlayacağız" mesajıyla duyuruldu.

İspanyol gribi, Covid-19 salgınları, birinci ve ikinci dünya savaşlarına tanıklık eden, İspanya İç Savaşı'nı görmüş olan Morera'nın en küçük kızı Rosa Moret, annesi ile ilgili geçen yıl yaptığı açıklamada, "Hiç hastaneye gitmedi, hiç kemiği kırılmadı, sağlığı yerinde, ağrısı yok" ifadesini kullanmıştı.

Guinness Dünya Rekorları, Fransız hemşire Lucile Randon'ın 118 yaşında ölümünün ardından ocak 2023'te Morera'yı dünyanın en yaşlı insanı olarak resmen tanımıştı.

ABD merkezli Gerontoloji Araştırma Grubuna göre, Morera'nın ölümünün ardından dünyanın en yaşlı insanı 23 Mayıs 1908 doğumlu ve 116 yaşındaki Japonyalı Tomiko Itooka oldu.