Dünyanın İlk AI Sanat Müzesi: DATALAND Açıldı - Son Dakika
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Dünyanın İlk AI Sanat Müzesi: DATALAND Açıldı

Refik Anadol'un DATALAND'ında 'Living Encyclopedia' açıldı; etkileşimli doğa deneyimleri sunuyor.

23.12.2024 11:18
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Refik Anadol Studio'nun hazırladığı, dünyanın ilk yapay zeka sanatları müzesi "DATALAND" kapsamında oluşturulan, "Living Encyclopedia: Large Nature Model" (LNM) açıldı.

Yeni medya sanatçısı Anadol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, DATALAND'ın yapay zeka destekli platformu olan LNM'yi tanıtarak, geniş doğa tabanlı veri kümelerini sürükleyici, çok duyulu deneyimlere dönüştürerek geleneksel bir ansiklopedi konseptini yeniden tasarladığını aktardı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda büyük heyecan duyduğunu belirten Anadol, "LNM, statik bilgiler sunmak yerine, bilginin üretken metin, görseller ve ses aracılığıyla deneyimlendiği, keşif için gelişen bir alan sunuyor. Bu, verilerle nasıl etkileşim kurduğumuz konusunda çığır açan bir adım niteliğinde. Merak, düşünme ve hayret uyandıran bir deneyim." ifadelerini kullandı.

"Üç etkileşim modu sunuyor"

Anadol, LNM'nin "Black Forest Labs" iş birliği ile hazırlandığını, dinamik ve canlı hissettiren yollarla doğal dünyanın güzelliğine ve karmaşıklığına bağlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Üç etkileşim modu sunuyor. Araştırma Modu'nda ayrıntılı ekosistemlere dalabilir, gerçek zamanlı hava durumu simülasyonlarını keşfedebilir ve çevresel verilerle etkileşim kurabilirsiniz. Oluşturma Modu'nda, metin istemlerine dayalı olarak flora, fauna ve mantarların bilimsel olarak doğru görüntülerini üretebilirsiniz. Dream Mode, gelişen manzaralar, görseller ve doğa sesleri arasında meditatif bir yolculuk sunar; sakinlik ve bağlantı için bir alan yaratır."

Beta topluluğuna katılarak projeyi şekillendirmeye yardımcı olmaya davet eden Anadol, "LNM'yi deneyimleyen ilk kişilerden olun ve Web3 alanında ve ötesinde geleceğine katkıda bulunun." dedi.

Detaylı bilgi için "lnm.dataland.art" adresi ziyaret edilebilir.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dünyanın İlk AI Sanat Müzesi: DATALAND Açıldı - Son Dakika

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