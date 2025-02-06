Tüp bebek yöntemini bu kez insanda denemediler! Seçtikleri hayvan da bir hayli ilginç - Son Dakika
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Tüp bebek yöntemini bu kez insanda denemediler! Seçtikleri hayvan da bir hayli ilginç

Tüp bebek yöntemini bu kez insanda denemediler! Seçtikleri hayvan da bir hayli ilginç

Avustralyalı bilim insanları,tüp bebek yöntemi ile dünyanın ilk kanguru embriyosunu başarıyla üretti. Bu yöntemle kangurulara ait sperm hücreleri yumurta hücrelerine enjekte edildi. Araştırmacılar, bu gelişmenin nesli tükenme tehlikesi altındaki birçok hayvanı koruma potansiyeli taşıdığını belirtiyor.

06.02.2025 13:16
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Avustralyalı bilim insanlarının, mikroenjeksiyon (ICSI) yöntemini kullanarak dünyanın ilk kanguru embriyosunu ürettiği bildirildi.

DÜNYANIN İLK KANGURU EMBRİYOSU ÜRETİLDİ

ABC News sitesindeki habere göre, Queensland Üniversitesi'nden bilim insanları, daha önce insanlar ve bazı evcil hayvan türlerinde uygulanan ICSI yöntemini ölen bir doğu boz kangurusunda denedi. Bilim insanları, ICSI yöntemi ile kangurulara ait tek bir sperm hücresini, olgun yumurta hücresine başarıyla enjekte ederek dünyanın ilk kanguru embriyosunu üretti.

NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDAKİ HAYVANLAR KORUNABİLECEK

Canlı doğum elde etmenin daha fazla çalışma ve teknik ilerleme gerektireceğini vurgulayan bilim insanları, bu işlem sayesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki birçok hayvanın korunabileceğini ve soylarının devamının sağlanabileceğini belirtti. Araştırmada yer alan Dr. Andres Gambini ise keseli hayvanlar üzerinde yapılan çalışma sayısının az olduğuna işaret etti.

Gambini, kanguruların en ilginç üreme özelliklerinden birinin, embriyoların çevresel koşullar uygun hale gelene kadar dişinin vücudunda aylarca gelişmeden bekleyebilmesi olduğunu vurgulayarak, bu süreci daha iyi anlamaya başladıklarını ifade etti.

KENYA'DA TÜP BEBEK YÖNTEMİYLE GERGEDAN HAMİLE KALMIŞTI

Avustralya, keseli memeli türleri açısından en zengin ekosistemlerden birine sahip olmasına rağmen, memeli türlerinin yok olma oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri konumuna geldi. Kenya'da bilim insanları, Ocak 2024'te laboratuvar ortamında oluşturdukları gergedan embriyosunu taşıyıcı bir dişiye yerleştirerek, dünyada ilk kez tüp bebek yöntemiyle gergedan gebeliğini başarıyla gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA

Avustralya, Teknoloji, Sağlık, Güncel, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tüp bebek yöntemini bu kez insanda denemediler! Seçtikleri hayvan da bir hayli ilginç - Son Dakika

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