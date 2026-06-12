Dur İhtarına Uymayan Sürücüye 469 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Dur İhtarına Uymayan Sürücüye 469 Bin TL Ceza

Dur İhtarına Uymayan Sürücüye 469 Bin TL Ceza
12.06.2026 19:46
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İnegöl'de dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, 10 km boyunca kaçtıktan sonra yakalandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan Muhammed G. (21) motosikletini bırakıp yaya olarak kaçtı. 10 kilometre süren takibin ardından yakalanan sürücüye 469 bin TL ceza kesildi.

Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde denetim yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri 16 BHM 938 plakalı motosikletin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ikazlarına uymayan sürücü kaçtı. Bir süre sonra motosikletini bırakan sürücü, kaçışını yaya olarak sürdürdü. Toplamda yaklaşık 10 kilometre süren takibin ardından motosiklet sürücüsü, yaya olarak kaçtığı sırada Süleymaniye Mahallesi Gönül Açan Sokak'ta yakalandı. İsminin Muhammed G. olduğu öğrenilen sürücünün ehliyetinin yetersiz olduğu belirlendi. Sürücüye, yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan 11 bin 629 TL, 'Dur ihtarına uymamak'tan 200 bin TL, 'Trafiği tehlikeye sokmak'tan 10 bin TL, 'Drift yapmak'tan 140 bin TL, 'Işık ihlali'nden 5 bin TL, 'Trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmek'ten 90 bin TL, 'Kask kullanmamak'tan 2 bin 500 TL, 'Ters yönde seyretmek' suçundan 10 bin TL olmak üzere toplam 469 bin 129 TL cezai işlem uygulandı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülün sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Motosiklet, 3. Sayfa, Güncel, İnegöl, Yaşam, Suç, Son Dakika

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