Durağan'da Orman Yangını: 22 Hektar Etkili

Sinop'un Durağan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Köklen köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri ile yangın söndürme helikopterleri sevk edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yangın dolayısıyla Köklen köyünün tedbiren tahliye edildiği bildirildi.

Yangına 4 helikopter, 10 arazöz ekibi, 3 su ikmal ekibi, 7 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 1 greyder olmak üzere 27 araç ve 90 personelle müdahale edildiği belirtildi. 7 arazöz, 3 su ikmal ekibi, 1 dozer ve 2 su ikmal aracının da takviye için intikal halinde olduğu kaydedildi.

Yangına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü ifade edilen açıklamada, Sinop Valisi Mustafa Özarslan'ın bölgede ilgili kurum müdürleriyle yangın söndürme çalışmalarını yerinde koordine ettiği aktarıldı.

Yangın bölgesinden tedbiren tahliye edilen 65 kişiden 39'unun Durağan ilçesindeki kamu kurumuna ait pansiyona yerleştirildiği bilgisi verildi.

Dron ile görüntülenen yangının 22 hektar alanda etkili olduğu öğrenildi.

Örtü yangını şeklinde devam eden yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

"Yangının enerjisi düştü"

Durağan Belediye Başkanı Necmettin Ermiş, AA muhabirine, öğle saatlerinde Köklen, Kemerbahçe ve Cevizlibağ köylerinin arasındaki ormanlık alanda yangın çıktığını söyledi.

Yangının gözetleme kulesinden fark edildiğini anlatan Ermiş, ekiplerin hızlı şekilde yangına müdahale ettiğini belirtti.

Ermiş, yangının 22 hektarlık alanda devam ettiğini bildiren Ermiş, şunları kaydetti:

"Yangının enerjisi düştü. Kontrol altına alındı diyemeyiz. Şu anda içinde bulunduğumuz köy Köklen köyü. Bu köyümüzü boşalttık, vatandaşlarımızı yurtlarımıza yerleştirdik. Can güvenliği açısından herhangi bir olayla karşılaşmadık. Sevindirici tek taraf, şu ana kadar can kaybımız yok."

Yangın sırasında rüzgarın Köklen köyü yönünde estiğine değinen Ermiş, "Çok şükür rüzgar yönünü değiştirdi. Cevizlibağ ve Kemerbahçe köylülerimizle de sürekli irtibat halindeyiz. Oranın da önlemini aldık. İnşallah boşaltmaya gerek kalmaz ama aksi durumda hemen boşaltıp vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlayacağız." şeklinde konuştu.