Duran: Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 5. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü - Son Dakika
Duran: Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 5. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü

Duran: Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 5. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü
19.04.2026 01:39
İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 5. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 5. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Erdoğan Diplomasisi'nin yansımaları, diplomasinin kalbinin attığı Antalya'da bir kez daha güçlü şekilde hissedildi" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 5. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Erdoğan Diplomasisi'nin yansımaları, diplomasinin kalbinin attığı Antalya'da bir kez daha güçlü şekilde hissedildi. Liderlerle gerçekleştirilen görüşmelerde; iki ülke arasındaki ilişkilerden ticarete, altyapıdan savunma sanayiine, enerjiden stratejik iş birliklerine kadar pek çok başlık ele alındı. Gazze'deki insani durum, soykırımcı İsrail'in saldırıları, İran-ABD-İsrail hattındaki ateşkes süreci, bölgesel ve küresel gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirildi. Cumhurbaşkanımız, küresel barış, bölgesel istikrar ve uluslararası iş birliği adına hem konuşmasında hem de ikili temaslarında güçlü mesajlar verdi. Diplomasinin; sahada, masada ve gerçek sorunlara çözüm üreterek yürütüldüğü bir kez daha ortaya kondu. Sadece konuşan değil sonuç üreten, yerli ve milli duruşunu her platformda gösteren bir Türkiye var. Ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde küresel vicdanın sesi, barışın anahtarı ve kurucu iradesi olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Duran: Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 5. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü - Son Dakika

SON DAKİKA: Duran: Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 5. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü - Son Dakika
