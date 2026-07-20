Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Milli Takımı'nı tebrik etti.
Duran, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"2026 FIFA Dünya Kupası Finali'nde Arjantin'i mağlup ederek şampiyon olan İspanya Milli Futbol Takımı'nı tebrik ediyorum."
Son Dakika › Güncel › Duran'dan İspanya'ya Tebrik - Son Dakika
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