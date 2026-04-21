Duran'dan Kerkük Valisi'ne Tebrik

21.04.2026 14:51
Burhanettin Duran, Mehmet Seman Ağa'nın Kerkük Valisi olmasını tebrik etti ve hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kerkük Valisi seçilen Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa'yı tebrik etti.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Mehmet Seman Ağa'nın Kerkük Valisi olmasının, Kerküklüler için hayırlı olmasını dileyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Kerkük'te valilik görevine Türkmen bir ismin seçilmesi, temsilde denge, adalette eşitlik ve ortak geleceğe duyulan inancın güçlü bir tezahürüdür. Bu adım, çok kültürlü yapısıyla öne çıkan Kerkük'ün ruhuna uygun, tarihi bir eşiktir. Türkmenlerin, Kerkük'ün asli unsurlarından biri olarak yönetimde hak ettikleri şekilde yer alması; gecikmiş bir hakkın teslimi olduğu kadar, kalıcı istikrarın da anahtarıdır. Yeni dönemin kardeş Irak'a ve Kerkük'e güven, refah ve istikrar getirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA

