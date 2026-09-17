Duran, FAO Genel Direktör adayı Eker'le İletişim Başkanlığı'nda buluştu - Son Dakika
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Duran, FAO Genel Direktör adayı Eker'le İletişim Başkanlığı'nda buluştu

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, FAO Genel Direktörlüğüne Türkiye'nin aday gösterdiği Mehdi Eker ile İletişim Başkanlığı'nda bir araya geldi. Duran, Eker'in adaylık sürecinde başarılı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Mehdi Eker ile bir araya geldi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörlüğüne Türkiye tarafından aday gösterilen Eker ile İletişim Başkanlığı'nda bir araya geldiklerini belirtti.

Eker'in tarım ve gıda politikaları alanındaki uzun yıllara dayanan bilgi ve tecrübesiyle, FAO'nun küresel ölçekte yürüttüğü çalışmalara ve Türkiye'nin uluslararası alandaki temsiline önemli katkılar sağlayacağına inandığını vurgulayan Duran, "Kendisine adaylık sürecinde başarılar diliyor, bu önemli sürecin ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
Gıda Ve Tarım ÖrgütüBurhanettin DuranMehdi EkerTürkiyeGüncelSon Dakika

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