Duran: İsrail'in Suriye saldırılarını kınıyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Duran: İsrail'in Suriye saldırılarını kınıyorum

30.06.2026 07:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İsrail’in Suriye’nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve istikrarını hedef alan son saldırılarını en güçlü şekilde kınıyorum" dedi.

(ANKARA)- İletişim Başkanı Burhanettin Duran, " İsrail'in Suriye'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve istikrarını hedef alan son saldırılarını en güçlü şekilde kınıyorum" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in Kuneytra ve Dera'ya gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin sosyal medya hesabından kınama mesajı yayımladı. Duran, kınama mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in Suriye'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve istikrarını hedef alan son saldırılarını en güçlü şekilde kınıyorum. Uluslararası hukuku ve mevcut anlaşmaları açıkça ihlal eden, sivillerin can güvenliğini tehlikeye atan bu saldırılar, bölgede kalıcı barış ve istikrar çabalarını da sabote etmektedir. Uluslararası toplumun, İsrail'in hukuk tanımaz ve bölgesel güvenliği tehdit eden bu saldırganlığı karşısında sorumluluk alması ve gerekli adımları gecikmeksizin atması büyük önem taşımaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak, Suriye'nin birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını bölgesel barış ve güvenliğin temel şartı olarak görmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Burhanettin Duran, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Suriye, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Duran: İsrail'in Suriye saldırılarını kınıyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorla aracına bindiği kadını istediği yere götürtüp, para ve kolyesini aldı Zorla aracına bindiği kadını istediği yere götürtüp, para ve kolyesini aldı
Pakistan-Afganistan sınırında çatışma 29 kişi hayatını kaybetti Pakistan-Afganistan sınırında çatışma! 29 kişi hayatını kaybetti
Seferihisar Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Yetişkin ve 19 şüpheli adliyede Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Yetişkin ve 19 şüpheli adliyede
2,2 ton altın 82 yıldır Atlas Okyanusu’nun dibinde bekliyor 2,2 ton altın 82 yıldır Atlas Okyanusu'nun dibinde bekliyor
ABD-İran gerilimi yeniden alevlendi Petrol fiyatları yükselişe geçti ABD-İran gerilimi yeniden alevlendi! Petrol fiyatları yükselişe geçti
Takside dehşet anları Turistler korkudan defalarca özür diledi Takside dehşet anları! Turistler korkudan defalarca özür diledi

07:43
AK Parti kampına damga vurdu Erdoğan’dan kurmaylarına “rehavet“ uyarısı
AK Parti kampına damga vurdu! Erdoğan'dan kurmaylarına "rehavet" uyarısı
07:20
Altında ölümcül kırılma 2008’den beri en sert aylık düşüş
Altında ölümcül kırılma! 2008’den beri en sert aylık düşüş
06:27
Tahran gazetesi Trump’ı hedef tahtasına koydu: İntikam kesindir
Tahran gazetesi Trump'ı hedef tahtasına koydu: İntikam kesindir
02:37
Paraguay, Almanya karşısında tarih yazdı
Paraguay, Almanya karşısında tarih yazdı
00:17
Camide 2 kişiyi bıçakla öldüren saldırganın asıl hedefi imammış
Camide 2 kişiyi bıçakla öldüren saldırganın asıl hedefi imammış
00:17
Hastane müdürünün darbettiği personel: Beyin travması nedeniyle hiçbir şey hatırlamıyorum
Hastane müdürünün darbettiği personel: Beyin travması nedeniyle hiçbir şey hatırlamıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 07:54:17. #7.12#
SON DAKİKA: Duran: İsrail'in Suriye saldırılarını kınıyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.