Duran: Tarihi Adım, Türkiye Yüzyılı'nın Kilometre Taşı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Duran: Tarihi Adım, Türkiye Yüzyılı'nın Kilometre Taşı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İletişim Başkanı Duran, Milli Dayanışma Kanun Teklifi'ni, iç cepheyi güçlendirecek ve Türkiye Yüzyılı vizyonunda kilometre taşı olacak tarihi bir adım olarak değerlendirdi, emeği geçenlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İç cephemizi daha da güçlendirecek, milli dayanışmamızı tahkim edecek, Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda tarihi bir eşik teşkil edecek bu adım, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli kilometre taşlarından biri olacaktır." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin paylaşım yaptı.

Teklifin, millet iradesinin tecelligahı olan TBMM'nin takdirine sunulduğunu belirten Duran, "İç cephemizi daha da güçlendirecek, milli dayanışmamızı tahkim edecek, Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda tarihi bir eşik teşkil edecek bu adım, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli kilometre taşlarından biri olacaktır." ifadelerini kullandı.

Duran, Türkiye'yi terörün prangalarından tamamen kurtarma iradesine katkı sunan, kanun teklifinin hazırlanmasında emeği geçen tüm siyasi parti gruplarına, milletvekillerine ve sürece katkı veren herkese şükranlarını sundu.

Kaynak: AA

Türkiye Yüzyılı, Güvenlik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Duran: Tarihi Adım, Türkiye Yüzyılı'nın Kilometre Taşı - Son Dakika

Denizaltı değil, deva kapsülü: Hiperbarik oksijen tedavisi ile şifa buluyorlar Denizaltı değil, deva kapsülü: Hiperbarik oksijen tedavisi ile şifa buluyorlar
Antarktika’daki Kan Şelalesi yakınlarında ökaryot canlıların izlerine rastlandı Antarktika'daki Kan Şelalesi yakınlarında ökaryot canlıların izlerine rastlandı
Yeniden Refah Partisi, çerçeve yasaya destek vermeyeceğini açıkladı Yeniden Refah Partisi, çerçeve yasaya destek vermeyeceğini açıkladı
Ankara’da köye inen kurtlar 15 koyunu telef etti Ankara'da köye inen kurtlar 15 koyunu telef etti
Fethiye’de tekne su aldı: 100 yolcu tahliye edildi Fethiye'de tekne su aldı: 100 yolcu tahliye edildi
Şirinevler’de metrobüsün çarptığı kadın yaralandı Şirinevler’de metrobüsün çarptığı kadın yaralandı

19:48
Fenerbahçe’nin Sturm Graz maçı 11’i belli oldu
Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçı 11'i belli oldu
19:29
ABD, İran Devrim Muhafızları bağlantılı Irak’a ait hava yolu şirketini yaptırım listesinden çıkardı
ABD, İran Devrim Muhafızları bağlantılı Irak'a ait hava yolu şirketini yaptırım listesinden çıkardı
19:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çerçeve yasa paylaşımı: Milli birlik ve beraberliğimizi perçinleyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çerçeve yasa paylaşımı: Milli birlik ve beraberliğimizi perçinleyecek
18:55
MHP’li Feti Yıldız’dan Selahattin Demirtaş sorusuna dikkat çeken yanıt: Bekleyin
MHP'li Feti Yıldız'dan Selahattin Demirtaş sorusuna dikkat çeken yanıt: Bekleyin
17:49
Victor Osimhen’i transferde şoke edecek gelişme
Victor Osimhen'i transferde şoke edecek gelişme
16:15
AK Partili Güler sinyali verdi Öcalan’ın çalışma koşullarına ve ziyaretlerine ilişkin düzenleme yapılabilir
AK Partili Güler sinyali verdi! Öcalan'ın çalışma koşullarına ve ziyaretlerine ilişkin düzenleme yapılabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 20:37:26. #7.13#
SON DAKİKA: Duran: Tarihi Adım, Türkiye Yüzyılı'nın Kilometre Taşı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.