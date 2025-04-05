Dursunbey'de Aile İçindeki Trajik Olay

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, tartıştığı babasını bıçakla öldüren 14 yaşındaki çocuk tutuklandı.

İstasyon Mahallesi'nde dün yaşanan olayla ilgili gözaltına alınan R.E.Ç'nin (14) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen R.E.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İstasyon Mahallesi'nde yaşayan M.Ç. (38) ile eşi N.Ç. (37) arasında dün henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışma sırasında çiftin oğulları R.E.Ç. tarafından sırtından yaralanan baba M.Ç, kaldırıldığı Dursunbey Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Aynı olayda çiftin kızları C.Ç. de bıçakla bacağından yaralanmıştı.