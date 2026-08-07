Dursunbey'de Lunapark Kavgası: 12 Yaralı
Dursunbey'de lunaparkta çıkan kavgada av tüfeğiyle 12 kişi yaralandı, 6 şüpheli yakalandı.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde lunaparkta çıkan kavgada, av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.
İlçede kurulan panayırdaki lunaparkın kapanış saatinden sonra gelen birkaç kişi, alandaki aletleri kullanmak istedi.
Lunapark görevlilerinin izin vermemesi üzerine tartışma çıktı.
Yaşanan arbedede bir zanlı yanındaki av tüfeğiyle ateş etmeye başladı.
Bu sırada saçmaların isabet ettiği 12 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Dursunbey Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Polis, olayla ilgili 6 şüpheliyi yakaladı.
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