Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını, müdahalelerin ardından kontrol altına alındı.
Dursunbey ilçesi Adaören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale sonucu, yangın kontrol altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Dursunbey'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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