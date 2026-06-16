Dürüme Takılan Yemek Parçası, Heimlich ile Kurtarıldı - Son Dakika
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Dürüme Takılan Yemek Parçası, Heimlich ile Kurtarıldı

16.06.2026 17:49
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Tokat'ta dürüm yerken boğulma tehlikesi geçiren müşteri, lokanta sahibinin Heimlich manevrası ile kurtarıldı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde dürüm yerken soluk borusuna yemek parçası kaçan kişi, lokanta sahibinin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir lokantada dürüm yiyen kişinin soluk borusuna yemek parçası kaçtı. Müşterisinin nefes almakta zorlandığını fark eden lokanta sahibi Mehmet Genç, Heimlich manevrası uyguladı.

Genç'in müdahalesiyle nefes alabilen müşteri, yemeğine kaldığı yerden devam etti.

Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Lokanta sahibi Mehmet Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müşterisinin dün öğle saatlerinde dürüm yemek için iş yerine geldiğini söyledi.

Müşterisinin bir lokma aldıktan sonra garip sesler çıkarmaya başladığını belirten Genç, "Hemen yanındaydım. Boğazına bir şey kaçtığını fark ettim. İlk olarak sırtına vurdum ancak bunun yeterli olmayacağını anlayınca Heimlich manevrası uyguladım. Müdahalenin ardından müşterimizin sıkıntısı giderildi." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dürüme Takılan Yemek Parçası, Heimlich ile Kurtarıldı - Son Dakika

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