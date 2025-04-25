Dürüst Taksi Şoförü 18 Bin Euro'yu Sahiplerine Ulaştırdı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde taksi şoförü Musa Koca, aracında unutulan ve içerisinde 18 bin 300 avro bulunan çantayı, Danimarkalı müşterisinin konakladığı otele ulaşıp teslim etti.

Türkler Mahallesi'nde taksi şoförlüğü yapan Musa Koca, öğle saatlerinde, bir otelde konaklayan Danimarkalı aileyi, ilçe merkezine götürdü. Durağa döndükten sonra aracını kontrol eden Koca, arka koltukta unutulan çantayı fark etti. İçinde 18 bin 300 avro bulunan çantayı teslim etmek için otel yetkilileriyle irtibata geçen Koca, daha sonra müşteriyi aldığı tesise gitti. Koca, çantayı Danimarkalı aileye teslim etti. 3 kızı olduğunu söyleyen Musa Koca, "750 bin liram borcum var. Bu parayı alsam borçlarım biterdi ama ben haram para istemem" dedi.

Haber- Kamera: Erkan UYSAL/ALANYA