Dürzi Grubun Netanyahu'ya Tepkisi

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Suriye'nin güneyinde yer alan Süveyda ilindeki en büyük Dürzi silahlı grubun sözcüsü Basim Ebu Fahr, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamalarına tepki göstererek, "Suriye'nin yanındayız, devlet kurumlarını destekliyoruz. Şam her zaman pusulamız oldu." dedi.

Süveyda'da en büyük Dürzi silahlı grup olan "Onur Adamları Hareketi"nin sözcüsü Basim Ebu Fahr, Suriye televizyonuna yaptığı açıklamada, "Suriye'nin yanındayız, devlet kurumlarını destekliyoruz. Şam her zaman pusulamız oldu. Netanyahu'nun Suriye'deki Dürzileri koruduğu yönündeki iddiaları kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkent Şam'da Dürzilerin yoğunlukta yaşadığı Ceremana ilçesine güvenlik güçlerinin girmesini memnuniyetle karşıladığını belirten Fahr, Suriye devletinin inşasında temel taşlardan biri olmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Ceremana'da gerginlik

Ceremana??????? ilçesinde 4 gün önce başlayan gerginlikte, güvenlik güçlerine ait bir kontrol noktasına yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığına bağlı Genel Güvenlik Güçleri ile kanaat önderleri arasında yapılan görüşmelerin ardından ilçede 4 gündür süren gerginlik yatıştırıldı.

Netanyahu, 1 Mart'ta İsrail askerlerine Ceremana bölgesini "Suriye ordusuna karşı korumaları" yönünde talimat vermişti.