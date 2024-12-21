Dürziler, Sednaya\'da Ölenler İçin Gıyabi Tören Düzenledi

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Suriye'nin başkenti Şam'da yaşayan Dürziler, Sednaya Hapishanesi'nde öldüğü ortaya çıkan yakınları adına gıyabi cenaze töreni düzenledi.

Suriye'de Esed rejiminin devrilmesiyle rejimin işkence merkezlerinden biri olarak kabul edilen Sednaya'da ele geçirilen resmi belgelerde yakınlarının bu cezaevinde öldüğünü öğrenen Dürzi grup, Cereme yerleşim bölgesinde toplandı.

Ellerinde sevdiklerinin fotoğraflarını taşıyan kalabalık, Sednaya'da ölen yakınları için gıyabi cenaze töreni düzenledi.

Grup, aynı zamanda protesto gösterisi de yaptı.

Devrik Baas rejiminin Savunma Bakanlığına bağlı hapishanelerde on binlerce kişiye yıllarca işkence edildi.

Bu hapishaneler arasında bulunan Şam'daki Sednaya'da rejim yetkililerince alıkonulan binlerce kişi sistematik işkenceler sonucu öldürüldü.