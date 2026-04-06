Düzce Belediye Başkanı'ndan AA'ya Kutlama

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Özlü, mesajında, AA'nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920 tarihinde kurulduğunu anımsattı.

AA'nın kurulduğu günden bu yana milli değerlere saygılı, ilkeli, güvenilir ve tarafsız habercilik anlayışıyla hareket ettiğini aktaran Özlü, "Kamuoyunu bilgilendirmede mihenk taşı olmuş, yerel haberlere ağırlık vermesi sebebiyle taşradaki illerin de sesini duyuran Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti İl Başkanlığı da AA'nın 106. kuruluş yılını kutladı.