Düzce'de Çocuk ve Çöp Kamyonu Sevgisi: Ata'ya Sürpriz Hediye - Son Dakika
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Düzce'de Çocuk ve Çöp Kamyonu Sevgisi: Ata'ya Sürpriz Hediye

Düzce\'de Çocuk ve Çöp Kamyonu Sevgisi: Ata\'ya Sürpriz Hediye

Düzce'de 4 yaşındaki Ata Acar, her gün önünden geçen çöp kamyonunu büyük heyecanla bekliyor. Temizlik ekipleri, bu ilgiye kayıtsız kalmayarak Ata'ya oyuncak çöp kamyonu ve top hediye etti. Ata'nın çöp kamyonuna olan sevgisi ve ekiplerle olan ilişkisi, hem aileyi hem de temizlik ekiplerini mutlu ediyor.

05.09.2024 12:47
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Düzce'de her gün evinin önünden geçen çöp kamyonunu selamlayan çocuğa belediye personeli oyuncak çöp kamyonu ve top hediye etti.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 4 yaşındaki Ata Acar, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki çöp kamyonunu her gün büyük heyecanla bekliyor. Her gördüğünde büyük sevinç yaşayan Ata, kamyonu selamlayıp ekiplerle sohbet ediyor.

Bu ilgiye duyarsız kalmayan temizlik ekipleri, her gün olduğu gibi yine çöp kamyonunu bekleyen Ata'ya oyuncak çöp kamyonu ve top hediye ederek sürpriz yaptı. Sürpriz karşısında sevinen Ata, ekiplere teşekkür etti.

Çöp kamyonu şoförü Zekvan Güler, ekibi ile sokakları gezerken ilginç ve güzel şeylerle karşılaştıklarını, bunlardan birinin de küçük Ata olduğunu belirtti.

Ata'nın kendilerini her gün heyecanla karşıladığını anlatan Güler, "Ata kardeşimiz sabah ve akşamki turlarımızda bizi dikkatlice izliyor, gelmemizi dört gözle bekliyor. Biz de onu camda veya balkonda gördüğümüzde çok seviniyoruz." ifadesini kullandı.

Anne Betül Acar, oğlunun çöp arabalarına bebekliğinden bu yana büyük ilgi duyduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Gördüğü zaman çok heyecanlanıyor. Her sabah 09.00 gibi çöp aracı geçiyor. Camda onları bekliyor. Öğleden sonra tekrar geçiyorlar. Bu sefer de bahçede bekliyor. Arka sokaktan geçerken sesini duyuyor. O anda biz kapının önüne çıkıyoruz, bizim sokağa girene kadar beklemeye başlıyoruz. Çöp arabası bizim sokağa girdiğinde zaten çığlık çığlığa, buraya gelene kadar çok mutlu oluyor. 'Ağabeylerim geliyor.' diye bağırmaya başlıyor. Onlara el sallıyor, öpücük atıyor, muhabbet ediyor. Çok güzel karşılıyor. Onlar da sağ olsunlar Ata ile muhabbet ediyorlar, gönlünü yapıyorlar. Ata da çok mutlu oluyor. 'Beni gördüler, el salladılar, muhabbet ediyorlar.' diyor."

Dede Metin Parlak da Ata'nın çöp arabalarına ilgisinin tutku derecesinde olduğunu anlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Düzce'de Çocuk ve Çöp Kamyonu Sevgisi: Ata'ya Sürpriz Hediye - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de Çocuk ve Çöp Kamyonu Sevgisi: Ata'ya Sürpriz Hediye - Son Dakika
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