Düzce Belediyesi Kış Günlerinde İhtiyaç Sahiplerini Unutmuyor - Son Dakika
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Düzce Belediyesi Kış Günlerinde İhtiyaç Sahiplerini Unutmuyor

Düzce Belediyesi, zorlu kış şartlarına rağmen her gün ihtiyaç sahiplerine iki öğün sıcak yemek ulaştırmaya devam ediyor. Ekipler, kar yağışında da çalışmalarını aksatmadan sürdürerek, ulaşılması zor bölgelerdeki vatandaşlara yardım ediyor.

24.02.2025 23:24
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Her şartta ihtiyaç sahiplerinin yanındalar

-Zorlu kış günlerinde ihtiyaç sahiplerinin yemekleri ulaştırıldı

DÜZCE - Düzce Belediyesi, düzenli olarak her gün ihtiyaç sahiplerine yönelik sağladığı sıcak yemek hizmetini, zorlu hava kış şartlarına rağmen aksatmadan sürdürüyor.

Düzce Belediyesi, evlerinde yemek hazırlama imkanı bulunmayan ihtiyaç sahibi, hasta ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerine ağır kış şartlarına rağmen devam ediyor. Her gün ihtiyaç sahiplerine iki öğün sıcak yemek ulaştıran Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışında da iş makineleriyle hanelere sıcak yemek ulaştırıyor.

Ekipler, hafta sonu karla kaplanan yolları aşarak, özellikle uzak ve zor ulaşılabilir bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtımı yapmaya devam ediyor.

Düzce Belediyesi, kış aylarında zor durumda kalan vatandaşlara sıcak bir destek sunarak, onların soğuk havada mağdur olmamalarını sağlıyor.

Kaynak: İHA

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