Düzce Beyciler'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, sürücü dahil 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Düzce Beyciler'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, sürücü dahil 3 kişi yaralandı

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Düzce Beyciler\'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, sürücü dahil 3 kişi yaralandı
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Düzce'nin Beyciler Mahallesi mevkisinde öğle saatlerinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Motosikletteki 2 kişi ile otomobil sürücüsü hastanede tedaviye alınırken kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DÜZCE'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolunun Beyciler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Düzce yönüne giden İsmail Ö. idaresindeki 81 AER 896 plakalı otomobil ile 81 ACH 616 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklette bulunan 2 kişi yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi ile otomobil sürücüsü İsmail Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından sevk edildikleri hastanede tedaviye alındı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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