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Düzce Beyköy'de Toprak Kayması Sonucu Kapanan Yolun Açılması İçin Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika
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Düzce Beyköy'de Toprak Kayması Sonucu Kapanan Yolun Açılması İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Düzce Beyköy\'de Toprak Kayması Sonucu Kapanan Yolun Açılması İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Düzce'nin Beyköy beldesinde meydana gelen toprak kayması sonucu kapanan köy grup yolunun açılması için çalışmalar sürüyor. Heyelan nedeniyle ulaşımın kesildiği yolun bir bölümü, yamaçtan kopan toprak ve kaya parçalarıyla kapanmış durumda. İl Özel İdaresi ekipleri, alternatif güzergahlar açarak köy ve mahallelerin ulaşımını sağlamaya çalışıyor. Ancak yamaçtaki toprak hareketliliği nedeniyle çalışmalara ara verilmiş durumda. Ekiplerin, köy grup yolunun ulaşıma açılması için çalışmalara devam edeceği belirtildi.

03.02.2024 15:09
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Düzce'nin Beyköy beldesinde toprak kayması sonucu kapanan köy grup yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

İl merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki beldede, Çınardüzü mevkisinde 30 Ocak'ta meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan ve 4 köy ile 4 mahalleye ulaşımın kesildiği yolda, tekrar toprak kayması yaşandı.

Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, yolun yaklaşık 200 metrelik kısmını kapattı.

Ulaşımın sağlanamadığı mahalle ve köyler için alternatif güzergahlar açan İl Özel İdaresi ekipleri, yamaçtaki toprak hareketliliği nedeniyle çalışmalara ara verdi.

Ekiplerin, köy grup yolunun ulaşıma açılması için çalışmalara devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Düzce Beyköy'de Toprak Kayması Sonucu Kapanan Yolun Açılması İçin Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika
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