Düzce'de '100. Yılda Çocuklarımızla 100 Şenlik' Projesi Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Düzce'de '100. Yılda Çocuklarımızla 100 Şenlik' Projesi Etkinliği Düzenlendi

Düzce\'de \'100. Yılda Çocuklarımızla 100 Şenlik\' Projesi Etkinliği Düzenlendi

Düzce'de '100. Yılda Çocuklarımızla 100 Şenlik' projesi kapsamında Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi bahçesinde etkinlik düzenlendi. Kur'an kursu öğrencilerinin çalışmaları sergilendi ve aileler ile çocuklar keyifli vakit geçirdi. Gölyaka Muhtarlar Derneği Başkanlığına Haluk Atile seçildi. Gölyaka ilçesinde yapılan seçimde Aksu köyü Muhtarı Haluk Atile 18 oy alarak yeni başkan oldu.

07.05.2024 15:34
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Düzce'de "100. Yılda Çocuklarımızla 100 Şenlik" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

İl Müftülüğünce hayata geçirilen proje çerçevesinde Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Kur'an kursu öğrencilerinin yaptığı çalışmalar sergilendi.

Etkinliğe katılan aileler ve çocuklar, keyifli vakit geçirdi.

Gölyaka Muhtarlar Derneği Başkanlığına Haluk Atile seçildi

Gölyaka ilçesinde düzenlenen Muhtarlar Derneği Başkanlığı seçiminde yeni başkan Aksu köyü Muhtarı Haluk Atile oldu.

Kültür Park Sosyal Tesisleri'ndeki seçimler, 30 muhtarın katılımıyla gerçekleşti. 18 oy alan Aksu köyü Muhtarı Haluk Atile yeni başkan seçildi.

Atile, önce dönem dernek başkanlığı görevini yürüten Mehmet Evlioğlu'na hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Gölyaka Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun da "Seçim sonuçlarının ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: AA

Gölyaka, Düzce, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de '100. Yılda Çocuklarımızla 100 Şenlik' Projesi Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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