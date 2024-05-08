Düzce\'de 12 Şüpheliye Uyuşturucu Maddeyle İlgili Adli İşlem

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Düzce'de uyuşturucu maddeyle yakalan 12 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 29 Nisan-6 Mayıs'ta icra edilen önleyici faaliyetler raporunun açıklandığı belirtildi.

Ekiplerin uygulama ve operasyonlarında 11 gram sentetik uyuşturucu, 7 gram kubar esrar, 8 uyuşturucu hap ve 5 uyuşturucu kullanma aparatının ele geçirildiği aktarılan açıklamada, gözaltına alınan 12 zanlı hakkında "uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma" suçundan adli tahkikat yapıldığı kaydedildi.