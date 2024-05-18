Düzce'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları fener alayıyla başladı - Son Dakika
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Düzce'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları fener alayıyla başladı

Düzce\'de 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları fener alayıyla başladı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde düzenlenen fener alayıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları başladı. Yığılca Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlenen fener alayına katılımcılar, Atatürk Anıtı'na kadar Türk bayrakları ve fenerlerle yürüdü. Kutlamalar, havai fişek gösterisi ve müzik performanslarıyla devam etti.

18.05.2024 14:47
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Düzce'nin Yığılca ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

Yığılca Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlenen fener alayı, Kent Meydanı'ndan başladı.

Katılımcılar, ellerindeki fener ve Türk bayraklarıyla bando eşliğinde Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Daha sonra 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda havai fişek gösterisi ve müzik öğretmenlerinin sahne performansı izlendi.

Kaynak: AA

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