Düzce'de Adrenalin Tutkunları Serinlemek İçin Rafting Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Düzce'de Adrenalin Tutkunları Serinlemek İçin Rafting Yaptı

Düzce\'de Adrenalin Tutkunları Serinlemek İçin Rafting Yaptı

Düzce'de hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bir günde, birçok yerli ve yabancı turist, Melen Çayı'nda rafting yaparak serinledi. Turistler, can yeleklerini giyerek suya indikleri botlarla heyecan dolu anlar yaşadı. Bölgeye gelen turistlerin sadece rafting yapmadığı, aynı zamanda kentin turistik yerlerini gezdiği ve doğayla iç içe kamp yaptığı belirtildi.

01.06.2024 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Düzce'de serinlemek isteyen adrenalin tutkunları rafting yaptı.

Hafta sonu tatilini fırsat bilen çok sayıda yerli ve yabancı turist, Türkiye'nin önemli rafting parkurlarından Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'na geldi.

Hava sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte maceraseverler, Dokuzdeğirmen mevkisindeki tesislerde rafting yaparak serinledi.

Can yeleklerini giyerek botlarını suya indiren turistler, yaklaşık 15 kilometrelik parkurda heyecanlı anlar yaşadı.

Rafiting İl Temsilcisi Birol Tepe, rafting turlarına yoğun talep olduğunu söyledi.

Büyük şehirler ve çevre iller ile yurt dışından turistlerin de bölgeye geldiğini aktaran Tepe, "Havalar ısındı. Buradaki tesislerin hepsi çok yoğun. Bölgeye gelenler sadece rafting yapmıyor, kentin turizm alanlarını da geziyor. Burada kamp yapıyorlar ve doğayla iç içeler. İnsanlar adrenalini seviyor, burada enerjilerini atıyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA

turist, Düzce, Hava Durumu, Doğa, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de Adrenalin Tutkunları Serinlemek İçin Rafting Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:31 Pervin Buldan’dan Çiller’e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle
16:27 Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı
16:01 Fenerbahçeliler çok kızacak Dursun Özbek’ten bomba Mourinho yorumu Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu
15:43 CHP lideri Özel: Çekişme yok, Türkiye Belediyeler Birliği başkan adayımız İmamoğlu’dur CHP lideri Özel: Çekişme yok, Türkiye Belediyeler Birliği başkan adayımız İmamoğlu'dur
15:09 AK Parti kampta Erdoğan’ın “Türkiye için felaket“ dediği konuyu Emine Hanım ele alacak AK Parti kampta! Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği konuyu Emine Hanım ele alacak
16:24 Fenerbahçe, Michy Batshuayi’nin sözleşmesini uzattı Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin sözleşmesini uzattı
15:43 Onlyfans’ta tanıştığı hesap kızına ait çıkınca dehşete düşen baba intihar etmek istedi Onlyfans'ta tanıştığı hesap kızına ait çıkınca dehşete düşen baba intihar etmek istedi!
15:22 ’’Ehliyetin nerede’’ diyen polis, Levent Kırca repliği gibi cevap aldı ''Ehliyetin nerede?'' diyen polis, Levent Kırca repliği gibi cevap aldı
14:46 Üvey kızlarını yıllarca istismar ettiği ortaya çıkan adam, kendisini savunacak avukat bulamadı Üvey kızlarını yıllarca istismar ettiği ortaya çıkan adam, kendisini savunacak avukat bulamadı
14:46 Kavurucu sıcaklar geliyor Meteoroloji tarih vererek uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın Kavurucu sıcaklar geliyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın
14:01 Kenan Doğulu’dan Yılmaz Erdoğan’ı zora sokan soru: Çok sevişmenin zararı var mı Kenan Doğulu'dan Yılmaz Erdoğan'ı zora sokan soru: Çok sevişmenin zararı var mı?
13:51 Beşiktaş, eski teknik direktörü Slaven Bilic’e teklif yaptı Beşiktaş, eski teknik direktörü Slaven Bilic'e teklif yaptı
13:01 Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi
12:58 1 ton domuz eti ele geçirildi Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi 1 ton domuz eti ele geçirildi! Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi
12:33 Boşanma aşamasındaki eşini öldüren polise indirimli ceza Boşanma aşamasındaki eşini öldüren polise indirimli ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 17:24:41. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce'de Adrenalin Tutkunları Serinlemek İçin Rafting Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement