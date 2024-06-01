Düzce\'de Adrenalin Tutkunları Serinlemek İçin Rafting Yaptı

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Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Düzce'de serinlemek isteyen adrenalin tutkunları rafting yaptı.

Hafta sonu tatilini fırsat bilen çok sayıda yerli ve yabancı turist, Türkiye'nin önemli rafting parkurlarından Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'na geldi.

Hava sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte maceraseverler, Dokuzdeğirmen mevkisindeki tesislerde rafting yaparak serinledi.

Can yeleklerini giyerek botlarını suya indiren turistler, yaklaşık 15 kilometrelik parkurda heyecanlı anlar yaşadı.

Rafiting İl Temsilcisi Birol Tepe, rafting turlarına yoğun talep olduğunu söyledi.

Büyük şehirler ve çevre iller ile yurt dışından turistlerin de bölgeye geldiğini aktaran Tepe, "Havalar ısındı. Buradaki tesislerin hepsi çok yoğun. Bölgeye gelenler sadece rafting yapmıyor, kentin turizm alanlarını da geziyor. Burada kamp yapıyorlar ve doğayla iç içeler. İnsanlar adrenalini seviyor, burada enerjilerini atıyorlar." diye konuştu.