Düzce'de Anadolu Ajansı'na 106. Yıl Kutlaması

06.04.2026 15:37
Düzce'de protokol üyeleri, Anadolu Ajansı'nın 106. yılını kutladı ve başarılarını vurguladı.

Düzce'de protokol üyeleri, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, mesajında, Anadolu Ajansının Milli Mücadele'de aldığı sorumlulukla milletin gözbebeği haline geldiğini belirtti.

Keşir, teknolojinin hızla geliştiği küreselleşen dünyada haberin doğru ve tarafsız olduğu kadar hızlı olması gerekliliğinin de ortaya çıktığını ifade ederek, "Anadolu Ajansı, bu noktada attığı adımlarla ülkemizden çıkan bir dünya markası haline gelmiştir. Şehrimizde yerel basına kattığınız değer ve çalışmalarınız için teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Anadolu Ajansının kuruluşunda rol alanları rahmetle anıyorum. Nice başarılı yıllara." ifadelerini kullandı.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir de AA'nın basın alanında üstlendiği sorumlulukla kentin sesi olduğunu vurgulayarak, toplumun bilgiye erişmesi için emek veren AA çalışanlarına teşekkür etti, başarılar diledi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık ise yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana ilkeli, kaliteli ve tarafsız habercilik anlayışıyla ilerleyen AA'nın 106. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kaynak: AA

