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Düzce'de Arılar Valizden 8 Kilogram Bal Üretti - Son Dakika
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Düzce'de Arılar Valizden 8 Kilogram Bal Üretti

Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir evin balkonunda arıların petek yaptığı valizden yaklaşık 8 kilogram bal alındı. İlçe merkezinde ikamet eden İlhami Yörük, Gelenöz köyündeki evinin balkonunda atıl halde bulunan valize arıların petek yaptığı haberini aldı. Köye giden ve bal toplama anını kaydeden Yörük, valizden yaklaşık 8 kilogram bal çıktığını belirtti.

Düzce\'de Arılar Valizden 8 Kilogram Bal Üretti
17.01.2024 - 13:11,
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Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir evin balkonunda arıların petek yaptığı valizden yaklaşık 8 kilogram bal alındı.

İlçe merkezinde ikamet eden İlhami Yörük, Gelenöz köyündeki evinin balkonunda atıl halde bulanan valize arıların petek yaptığı haberini aldı.

Köye giden ve bal toplama anını kaydeden Yörük, AA muhabirine, ilçe merkezinde yaşadığını belirterek, "Gelip petekleri topladım. Valizden yaklaşık 8 kilogram bal çıktı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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