DÜZCE\'de 3 Tosunun Saldırısına Uğrayan Adamı Kadın Sopayla Kurtardı

DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde, Mehmet Şahin (57) kendi beslediği 3 tosunun saldırısına uğradı. Tosunların boynuz darbeleriyle yere düşen Şahin, çevrede bulunan bir kadının sopayla müdahalesiyle kurtulurken, olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay anını anlatan Mehmet Şahin, "O kadın cesareti ile beni kurtardı" dedi.

Olay, önceki gün Cumayeri ilçesi Yaka Mahallesi'nde meydana geldi. Besicilik yapan Mehmet Şahin, büyükbaş hayvanlarını meraya çıkardı. Tosunları, ineklerden ayırmak isteyen Şahin bir tosunun ipini tutarak kenara çekti. Bu sırada 'Rüzgar' ismindeki tosun, Mehmet Şahin'e boynuz vurarak yere düşürdü ve diğer 2 tosun da Şahin'e saldırdı. 3 tosunun saldırısına uğrayan ve acı içinde bağıran Mehmet Şahin'in yardımına çevrede bulunan bir kadın yetişti. Koşarak giden kadın, elindeki sopayla hayvanları korkutarak besiciyi kurtardı. Olay anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

?'O KADIN CESARETİ İLE BENİ KURTARDI'

Beslediği 3 tosunun saldırısından hafef şekilde yaralı olarak kurtulan Mehmet Şahin, yaşadıklarını anlattı. Şahin, "Tosunun ipini topluyordum, arkadan gelip bana patadanak diye bir vurdu. Bir daha vurdu. Ondan sonra beni boynuzlarıyla soymaya başladı. Dördüncü vuruşunda duvara yanaştırdı. Adı Rüzgar. Beni yordu. Yorduktan sonra ben yalvarmaya başladım. Gözlerine baktım, yapma oğlum dedim. Sonra bağırmaya başladım. Salavat getirdim. Son nefesimi veriyorum derken bir boşluk yakaladım. İki bacağının arasına girdim. Beni duvara vurmasını engelledim. O arada bir kadının geldiğini fark ettim. 'Gelmeyin ben bittim, siz de zarar görmeyin' dedim. Allah bin kere razı olsun. O kadın cesareti ile beni kurtardı. Allah'a şükür bir şeyim yok" dedi.