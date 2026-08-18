Düzce'de Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Düzce'de Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Düzce\'de Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Hastaneye Kaldırıldı
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14 yaşındaki V.D.Y, suya girdikten sonra kayboldu, arama sonrası babası tarafından bulundu.

Düzce'de boğulma tehlikesi geçiren 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Beyköy beldesine bağlı Kaledibi mevkisinde regülatörün bulunduğu kısımda Uğur Suyu'na giren V.D.Y, bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Arama kurtarma çalışması için suya giren dalgıçlara, çocuğun babası ve vatandaşlar da yardım etti.

Babası tarafından suda baygın halde bulunan çocuk, sağlık ekibine teslim edildi.

Ambulansta kalp masajı yapılan çocuk, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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