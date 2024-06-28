Düzce'de çıkan yangında telef olan hayvanlar kurtarıldı

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Düzce'de iki büyükbaş hayvanın telef olduğu besi çiftliği yangınından kurtarılan bir buzağı ile 4 ineği hortumla sıktıkları suyla serinletmeye çalıştılar.

Otluoğlu köyünde Osman Orak'a ait besi çiftliğinin ahır bölümünde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erleri, alevlerinin içerisinde kalan 7 büyükbaş hayvanı dışarı çıkardı. Hayvanlardan 2'si telef olurken, 5'inde yanıklar oluştu.

Ekiplerin yaklaşık 45 dakika süren çalışmasının ardından söndürülen yangında ahır kullanılamaz hale geldi.

Bu arada çiftlik sahiplerinin, alevlerden kurtarılan 4 inek ve buzağıyı hortumla yıkayarak ve şişelerle su dökerek serinletmeye çalıştığı görüldü.