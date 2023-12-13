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Düzce'de dereye yuvarlanan araçta 4 kişi kurtarıldı, köpek ise hayatını kaybetti - Son Dakika
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Düzce'de dereye yuvarlanan araçta 4 kişi kurtarıldı, köpek ise hayatını kaybetti

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında, Abbas Musa Öztürk idaresindeki hafif ticari araç Karaca Deresi'ne yuvarlandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan araçta bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı ve ambulanslarda tedavi edildi. Ancak araçta bulunan Çivava cinsi köpek maalesef kurtarılamadı.

Düzce\'de dereye yuvarlanan araçta 4 kişi kurtarıldı, köpek ise hayatını kaybetti
13.12.2023 - 00:35,
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Düzce'de dereye yuvarlanan hafif ticari araçtaki 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı, araçta bulunan bir köpek ise öldü.

Abbas Musa Öztürk idaresindeki 67 LA 745 plakalı hafif ticari araç, Koçyazı Mahallesi 2397. Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karaca Deresi'ne yuvarlandı.

Yaklaşık 5 metrelik dereye yuvarlanarak ters dönen araçtaki sürücü ve yanında bulunan 4 kişi, itfaiye ekiplerinin dereye girerek halat uzatmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Araçtan çıkarılanlar olay yerindeki ambulanslarda ayakta tedavi edildi.

Araçta Çivava cinsi köpek olduğunu öğrenen ekipler tekrar dereye girdi ancak boğulduğu tahmin edilen köpek kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Düzce'de dereye yuvarlanan araçta 4 kişi kurtarıldı, köpek ise hayatını kaybetti - Son Dakika
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